Šok na Madagaskare: Prezident odvolal premiéra a celú vládu bez zverejnenia dôvodov

Prezident Madagaskaru Michael Randrianirina. (Zdroj: TASR/AP/Thomas Padilla)
ANTANANARIVO - Madagaskarský prezident Michael Randrianirina v pondelok odvolal premiéra a celú jeho vládu. Jeho hovorca nezverejnil dôvod, pre ktorý pristúpil k tomuto kroku, píše o tom agentúra Reuters.
„Prezident čoskoro pristúpi k vymenovaniu nového premiéra v súlade s postupmi stanovenými ústavou,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ oddelenia komunikácie prezidentskej kancelárie Harry Laurent Rahajason. Randrianirina sa stal prezidentom ostrovného štátu v októbri po rozsiahlych protestoch, ktoré donútili jeho predchodcu Andryho Rajoelinu odstúpiť a opustiť krajinu.