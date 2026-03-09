Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Maďarsko zastropovalo ceny benzínu a nafty: Vláda chce zastaviť prudké zdražovanie pohonných látok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda v pondelok na mimoriadnej schôdzi rozhodla, že s cieľom obmedziť prudký rast cien pohonných látok zavedie s platnosťou od utorňajšej polnoci cenový strop pre benzín a naftu. Podľa servera magyarnemzet.hu to na Facebooku oznámil predseda vlády Viktor Orbán.

Po zastropovaní ceny pohonných látok bude benzín stáť maximálne 595 forintov (1,51 eur) a nafta 615 forintov (1,56 eur).

„V dôsledku iránskej vojny a ukrajinskej ropnej blokády dosiahla medzinárodná explózia cien ropy žiaľ aj Maďarsko. Ceny pohonných hmôt začali v celej Európe prudko rásť. Vláda sa preto na dnešnom zasadnutí rozhodla chrániť maďarské rodiny, podnikateľov a farmárov pred zvyšovaním cien. Vláda zavádza pre maďarské rodiny ochrannú cenu benzínu aj nafty. Maloobchodné ceny nemôžu prekročiť ochrannú cenu,“ povedal vo videu zverejnenom na Facebooku premiér. Cenový strop platí pre súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, pre maďarských poľnohospodárov, prepravcov a podnikateľov, dodal Orbán.

Magyar reaguje

„TISZA už týždeň požaduje, aby vláda ochránila maďarský ľud pred prudko rastúcimi cenami benzínu a nafty. Po týždni sa Viktor Orbán zobudil a všimol si, že tankovanie je lacnejšie takmer v každej stredoeurópskej krajine ako u nás,“ reagoval na Facebooku predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar.

 
 

Podľa jeho slov Orbán ani teraz neznížil daňové zaťaženie pohonných látok, ako to urobila väčšina krajín. „Vláda Viktora Orbána naďalej zaťažuje benzín a naftu najvyššou DPH (27 percent). Dnes platíme o 200 forintov (0,51 eur) vyššiu daň z litra benzínu ako v roku 2010. Toto nie je ochranná cena, ale štátne zdieranie,“ podčiarkol Magyar.

Ilustračné foto
Maďarsko zastropovalo ceny benzínu a nafty: Vláda chce zastaviť prudké zdražovanie pohonných látok
