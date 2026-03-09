EMA odporučila schválenie prvej kombinovanej vakcíny proti COVID-19 a chrípke! Je známa jej úloha aj vedľajšie účinky

BRATISLAVA - Európska lieková agentúra (EMA) odporučila schválenie prvej kombinovanej vakcíny proti COVID-19 a chrípke.
O tom, že Európska lieková agentúra odporučila udeliť podmienečnú registráciu pre vakcínu mCombriax informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ide o prvú kombinovanú vakcínu, ktorá je určená na prevenciu pred ochorením COVID-19 a sezónnou chrípkou. Vakcína je indikovaná pre dospelých vo veku od 50 rokov.
"mCombriax je mRNA vakcína a jej úlohou je pripraviť organizmus na boj proti infekcii, ktorú spôsobujú vírusy chrípky a vírus SASR-CoV-2. Vakcína sa bude pravidelne aktualizovať tak, aby zodpovedala vírusovým kmeňom v aktuálnej sezóne," uviedol ŠÚKL.
Klinická štúdia na 8 000 dobrovoľníkoch preukázala, že mCombriax vyvoláva tvorbu protilátok porovnateľnú s podaním samostatných vakcín proti COVID-19 a chrípke.
Najčastejšie vedľajšie účinky, ktoré sa po podaní vakcíny vyskytovali sú bolesť v mieste vpichu, únava, bolesti svalov a hlavy.
Stanovisko EMA bude postúpené Európskej komisii, ktorá vydá konečné rozhodnutie pre celý trh Európskej únie.