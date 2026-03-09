Smutný pohľad pre milovníkov kníh: Známa sieť predajní končí! TOTO sú dôvody

PRAHA - Značka, ktorá takmer tri desaťročia ponúkala literatúru za zlomkové ceny, bojuje o prežitie. Obľúbená česká sieť predajní Levné knihy na seba podala insolvenčný návrh po tom, čo ju dobehli vysoké dlhy a nepriaznivá ekonomická situácia. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje takmer 50 pobočiek, dĺži veriteľom milióny eur a súdu navrhuje vyhlásenie konkurzu. Táto správa zasiahne aj mnohých Slovákov, pre ktorých boli tieto predajne povinnou zastávkou pri návšteve českých miest.
Spoločnosť Levné knihy, ktorá vznikla ešte v roku 1996, priznala, že jej finančná situácia je neudržateľná. Podľa podaného návrhu dĺži firma približne 133 miliónov českých korún (približne 5,4 milióna eur). Vedenie spoločnosti za hlavné príčiny úpadku označilo dozvuky pandémie covid-19 a následnú vysokú infláciu, ktorá bola vyvolaná ruskou agresiou na Ukrajine.
Hoci sa firma snažila nepriaznivé obdobie preklenúť využitím svojich finančných rezerv, stabilitu sa dosiahnuť nepodarilo. Na alarmujúcu situáciu okamžite zareagovali aj obchodní partneri. Knižný second-hand Knihobot, ktorý so sieťou dlhodobo spolupracoval, už rozoslal svojim zákazníkom e-mail s dôležitým upozornením. Prosí ľudí, aby do predajní Levné knihy už nenosili žiadne ďalšie tituly na výkup, a to ani v prípade, že je pobočka v ich okolí stále otvorená. Spolupráca medzi týmito dvoma subjektmi k dnešnému dňu definitívne skončila.
Budúcnosť siete, ktorá sa okrem kníh zameriavala aj na hračky, dekorácie či školské potreby, je teraz v rukách Mestského súdu v Prahe. Ten už začal insolvenčné konanie a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky. Najväčším zaisteným veriteľom je Česká spořitelna, ktorej firma dĺži takmer 30 miliónov korún.
Pre milovníkov kníh ide o koniec jednej éry. Levné knihy boli známe tým, že vykupovali skladové zásoby od vydavateľstiev a predávali ich za ceny, ktorým bežné kníhkupectvá nemohli konkurovať. Pre mnohých študentov či zberateľov to bola jediná cesta, ako sa dostať k zaujímavým titulom za symbolické sumy.