Známa herečka oznámila radostnú novinu: Stala sa BABKOU! Vnúčika však často neuvidí...

BRATISLAVA – Obrovská radosť v rodine známej herečky! Jana Hubinská prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Len pred pár hodinami sa fanúšikom pochválila nádhernou novinou – stala sa babkou!
Obľúbená herečka sa o radostnú správu podelila na sociálnej sieti, kde zverejnila dojímavé video novorodeniatka. „Lincoln Aaron Hubinski Lukáč, 19. 1. 2026 o 22:17. My love,“ stálo vo videu šťastne babky Jany Hubinskej. Fanúšikovia jej okamžite začali gratulovať k tejto radostnej novinke.
Krásneho chlapčeka priviedla na svet jej jediná dcéra Noemi, ktorá žije so svojím manželom, známym maliarom Martinom Lukáčom, až za veľkou mlákou. Mladá rodina si vybudovala domov v New Yorku, kde teraz prežívajú tie najkrajšie chvíle s novým prírastkom. Práve vzdialenosť od Slovenska je dôvodom, prečo si herečka svojho prvého vnúčika zrejme nebude môcť užívať tak často, ako by si želala.
Pre Janu Hubinskú ide o prvé vnúča a niet pochýb, že nová životná rola ju napĺňa obrovským šťastím. A hoci má herečka 61 rokov, na babku rozhodne nevyzerá – práve naopak. Stále pôsobí sviežo, energicky a elegantne. Gratulujeme!