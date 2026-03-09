Uletený víkend popovej hviezdy v Paríži: Korzet, sexi tangá a šaty bez... to myslí vážne?

PARÍŽ - Paris Fashion Week tento víkend zažil jeden z najdiskutovanejších momentov sezóny. Americká popová hviezda Chappell Roan totiž predviedla sériu extravagantných outfitov, ktoré okamžite zaplavili sociálne siete aj titulky módnych magazínov. A ako je u nej zvykom – čím odvážnejšie, tým lepšie.
Na sobotnej prehliadke módneho domu Vivienne Westwood sa speváčka objavila v outfite, ktorý bol čistým divadlom. Šaty mali dramatický šedý korzet s hlbokým výstrihom, zdobený čiernymi detailmi a výraznými ramenami. Silueta pripomínala viktoriánsku módu, no v typickom westwoodovskom punkovom prevedení. Najväčší šok však prišiel zozadu: sukňa bola takmer úplne otvorená, odhaľovala čierne čipkované tangá, a nechala vyniknúť dlhé nohy v priesvitných pančuchách. Roan look doplnila sieťovanými rukavicami, výrazným čiernym chokerom a balerínovými topánkami so šnurovaním.
Jej make-up bol takmer divadelný: šedé tiene, výrazná oranžová lícenka a dramatický účes – vysoký objemný drdol, ktorý módni komentátori prirovnali k „high-fashion verzii Marge Simpson“. Išlo o kombináciu viktoriánskej gotiky, burlesky a drag estetiky – presne štýl, ktorým je speváčka známa.