Plačková naložila verejnosti kvôli SMRTI Jákliovej (†31): Vám už vážne d*be? TOTO je cez čiaru!

BRATISLAVA - Tragická smrť fitnessky Moniky Jákliovej zasiahla nielen jej rodinu a blízkych, ale aj širokú verejnosť. Krátko po jej úmrtí sa však na sociálnych sieťach začali šíriť konšpirácie a špekulácie, ktoré vyvolali vlnu pobúrenia. Ostro sa proti nim ohradila podnikateľka Zuzana Strausz Plačková, ktorá kritizuje zneužívanie cudzej tragédie na získavanie pozornosti a „čísel“.
21. januára v skorých ranných hodinách tragicky zomrela fitnesska Monika Jákliová. Jej smrť oplakáva rodina, blízki, kamaráti, ale i mnohí influenceri a fanúšikovia. Začali vznikať rôzne konšpirácie, ako a prečo zomrela. K celej situácii sa aktuálne vyjadrila podnikateľka Zuzana Strausz Plačková, ktorá má toho akurát tak plné zuby. „Jedna veľká komédia, ako sa niektorí ľudia snažia vyťažiť čísla alebo čokoľvek z úmrtia druhých ľudí. Už to tu vidím druhýkrát – minulý týždeň pri Osťovi a teraz pri Monike. To je jedna veľká hanba," začala v úvode.
Zuzana vyvrátila aj konšpiráciu, ktorá sa šíri poslednými dňami na internete, že zomrela Monikina mama: „Vôbec to nie je pravda." „Toto a všetky tie konšpirácie a všetko okolo. Nikto nevie, čo sa deje, ale prosím nevymýšľajte si," upozornila. „Len sa tu ľudia priživujú, je to hrozné. Už sa prosím vás ukľudnite a prestaňte tu robiť z tohto šaškáreň. Trošku si uctite pamiatku tých ľudí a nenaháňajte sa len furt za nejakými poj*banými číslami," pokračovala.
„Pridávate konverzácie, akože čo sa tu teraz pretekáte d**ici, že kto sa s kým viac poznal a bavil?! Staré storočné fotky a konverzácie, čo ste si s nimi písali, ako ste si s nimi písali, hlasovky... Ale ne**be vám?! Kto vám dal k*rva právo toto robiť? Zamyslite sa trošku nad sebou," odkázala. Je zrejmé, že týmito svojimi slovami narážala aj na Mikelu Vlček, ktorá pridáva ohľadne Monikinej smrti jednu "storku" za druhou.
Na Zuzaninu reakciu okamžite zareagovala Mikela na Instagrame, no o pár chvíľ to všetko vymazala. „Vymazala som všetko, volala som zo Zuzou, obe sme sa ospravedlnili jedna druhej a uzavreli to," napísala Mikela. „Ďalej mi posielate, že je nejaká zbierka na Monikin pohreb. Čo?! To vám už vážne d*be?! Však žila vďaka svojmu partnerovi taký životný štýl, ako málokto na Instagrame. Očakávam, že jej zaplatí taký pohreb, že nám padne sánka," vyjadrila sa Zuzana aj k zbierke na pohreb.