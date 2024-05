Česká herečka prosí o POMOC: Strach o život AUTISTICKEJ dcéry... Celá ZMODRALA, takmer sa ZADUSILA!

Mahulena Bočanová s dcérou (Zdroj: Instagram MB)

Keďže sa táto situácia zopakovala už dvakrát, Mahulena sa rozhodla požiadať o pomoc na sociálnej sieti. Svojich priateľov a sledovateľov poprosila o radu, ako má v takejto situácii postupovať. „Prosím, čo robiť, keď sa človek začne zo záchvatu smiechu dusiť? Nič nemá v ústach, len jednoducho regulárne sa mu niečo v krku sekne, že sa nemôže nadýchnuť," napísala vydesená herečka v príspevku na platforme Facebook.

(Zdroj: Instagram M.B.)

Mnohí jej žiadosť vzali na ľahkú váhu a odporúčali pozrieť sa na zostatok na účte či depresívny film. Herečke však do smiechu nebolo. To, čo s dcérou prežila, by si nechcela okúsiť žiadna matka.„Miláčikovia moji, ďakujem za vaše vtipné komenty, ale mne už sa takto dvakrát až do modra dusilo dieťa a nie je to fakt nič moc,“ opísala Bočanová, ktorej sa napokon dostalo niekoľko praktických rád ako napríklad dýchanie nosom či dať sa do predklonu.

S podivným, no vraj účinným tipom prišla aj dcéra Oldřicha Víznera. „Ja to mávam kvôli astme. Ak nemám Ventolin, strčím hlavu do mrazničky a pomaly dýcham, upokojujem dych. Naozaj skús tú mrazničku, fakt to pomáha, raz som sa skoro udusila zo smiechu a mraznička ma zachránila," odporučila Mahulene, ktorá to s dcérou skúsi a napísala, že je sama zvedavá, čo na takéto riešenie Marina povie.

(Zdroj: Instagram M.B.)