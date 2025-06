Škandál v rodine obľúbeného moderátora: Jeho syn čelí OBVINENIU ZO ZNÁSILNENIA! Rozhodovať bude súd

Ján Kraus (Zdroj: KEy Art Agency)

Adam Kraus a Nikol Enevová sú od seba už dlhých 10 rokov, no ako sa zdá, staré rany sa stále nezahojili. Spor medzi nimi vyvrcholil natoľko, že prípad teraz rieši Obvodný súd pre Prahu 2, píše český denník Blesk. Enevová svojho ex obvinila zo znásilnenia a množstva ďalších závažných skutkov!



„Nie znamená nie a trikrát nie je trestný čin. Mlčať je zlato?! Už nie! Stačilo. Zvlášť, keď je to ešte vykúpené nespočetnými naschválmi, vyhrážkami a rôznymi formami psychického teroru. Z toho fyzického sa mi našťastie podarilo odísť včas. Ďakujem ti za všetky tie roky trvajúce lekcie, vážený, teraz už obžalovaný, AK,“ napísala Enevová na sociálnych sieťach. K statusu pridala aj edukatívne video o súhlase so sexom.





Adam Kraus (Zdroj: Facebook)

Samotný Adam Kraus zatiaľ na závažné obvinenia nereagoval. Mlčia aj jeho blízki. Všetko to odštartovalo po ich rozchode v roku 2016. Medzi bývalými partnermi sa rozpútal boj o syna Olivera, do ktorého sa zapojil aj OSPOD (orgán sociálno-právnej ochrany detí, pozn.red). Podľa Enevovej jej Adam bránil stretávať sa so synom a mal jej robiť neustále prieky, keď chcela ísť s dieťaťom na dovolenku.

„Rozbité zámky, vyrazené či rozkopané dvere, to bola moja každodenná realita. Došlo to až do zásadného bodu, ktorý zatiaľ ešte nechcem konkretizovať. On veľmi dobre vie, o čo ide,“ priznala modelka v rozhovore pre magazín Sedmička. Moderátor Jan Kraus má štyri deti - Davida, Adama, Mareka a Jáchyma.