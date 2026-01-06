Eva Máziková celý rok skrývala strašnú bolesť: Obrovský strach v rodine!

BRATISLAVA - Speváčka Eva Máziková sa nikdy v živote toľko nemodlila! Minulý rok ju vážne problémy v rodine doháňali až k plaču. Nad vodou ju držali len koncerty...
V rodine Evy Mázikovej minulý rok bili hromy-blesky. Speváčka plná energie a optimizmu bola tiež na hrane, nad vodou ju držali len koncerty, kedy trošku pookriala. „Bolo niečo v rodine, čo bolo tak strašné, že keď som išla na koncert, to bolo jediné, kde som sa usmievala, a potom som plakala…“ priznala Eva. „Bolo to veľmi ťažké, to neprajem nikomu… ja som sa toľko nemodlila celý život,“ použila minulý čas, takže teraz je už situácia o čosi priaznivejšia.
Speváčka by si želala, aby bol rok 2026 oveľa láskavejší, zdravší a príjemnejší. To by sa však museli trošku upokojiť aj hejteri. „Ja mám veľa hejtov…“ priznáva Eva a tvrdí, že každá žena, ktorá ho píše, je silná. Podľa speváčky stačí, aby ženy držali spolu namiesto toho, aby sa vzájomne stále kritizovali. „Chcela by som, aby to ženy nechali,“ hovorí s tým, že ju vlastne nepoznajú a dovolia si písať. „Ony ma nepoznajú. Ony ma vidia raz a dovolia si niečo povedať,“ hovorí o silnej motivácii, akou je závisť a doložila tiež príklad o jednej veľmi známej nemeckej herečke.
