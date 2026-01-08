Dcéra herečky z markizáckych obrazoviek sa živí ako STRIPTÉRKA: Tanec pri tyči a lesbické hrátky!

PRAHA - Českú herečku Ivanu Jirešovú (48) môžu diváci poznať nielen z obľúbených seriálov, ale aj z markizáckej reality šou Survivor. No zatiaľ čo tam jej vrásky na čele robili životné podmienky a náročné disciplíny, v realite ju trápi vlastná dcéra Sofie (21). Po problémoch s hraničnou poruchou osobnosti si vybrala výstrednú prácu - robí striptérku!
Dcéra Ivany Jirešovej na seba strhávala pozornosť už na jar minulého roka, kedy sa bez stopy stratila. Jej sestra vtedy prosila ľudí o pomoc. „Moja sestra je nezvestná. Keby ju niekto z vás videl, kontaktuje ma, prosím,“ napísala na sociálnej sieti s tým, že Sofie je v ohrození života. Mladá herečka má dlhodobé problémy so psychikou a viackrát bola hospitalizovaná s hraničnou poruchou osobnosti, anorexiou a bulímiou.
Aktuálne púta pozornosť opäť... No ako informuje Blesk.cz, tentokrát svojou prácou. Na sociálnej sieti Instagram sa objavili zábery 21-ročnej Sofie zo striptízového klubu, kde polonahá tancuje pri tyči a túli sa telo na telo k ďalším sporo odetým tanečniciam. „Sofie sa asi hľadá ďalej,“ povedala pred časom pre Super.cz známa mama. „Pozitívne je, že robí niečo, čo ju bavá, aj keď s tým úplne nesúhlasím...“ dodala Jirešová.
Tá pred časom pre Super.cz priznala, že už rok chodí na terapie a najväčším dôvodom je práve jej dcéra. „To určite. Ale je z toho východisko, aspoň pre mňa. Uvidím, ako to Sofi celé prežije. Som tu pre ňu a vždy pre ňu budem,“ dodala.