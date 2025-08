(Zdroj: Ján Zemiar)

Na prehliadke v novom bratislavskom bytovom dome Sajfa nebol iba náhodou. „Ja som si už vybral dávno, ja som sa tu bol pozrieť ešte keď to bol železobetón,“ prekvapil Sajfa s istotou v hlase. Projekt si však nezískal jeho pozornosť len tak pre nič za nič. Lokalitu vníma ako jedno z najzaujímavejších miest na bývanie v rámci mesta. „Bratislava má ten downtown, ktorý sa podobá veľkým mestám. Je tu čulý ruch, je to zaujímavé, nové centrum mesta,“ vysvetlil svoje dôvody, prečo sa rozhodol práve pre túto adresu. A to aj napriek tomu, že s Veronikou vlastnia luxusný byt a momnetálne trávia viac času v Bruseli. „Je to diverzifikácia portfólia, to je správna odpoveď,“ skonštatoval a dodal, že práve nehnuteľnosti vníma ako najstabilnejšiu formu investície. „Myslím, že nie som ani prvý ani posledný, čo to takto rieši.“

Zjavne im teda ide karta, pretože dovoliť si nový byt v centre mesta si nemôže dovoliť každý. Sajfa však tvrdí, ženie je žiadnym boháčom. „Do horných 5000 ani zďaleka nepatrím. To zas viem triezvo,“ vrátil nás do reality - a možno aj preto sa nerozhodol pre najväčšiu verziu bytu v ponuke. Má však jasnú predstavu o tom, ako by mal vyzerať dokonalý interiér. „Mne sa veľmi páči, keď je kuchyňa kombinovaná s obývačkou. V slovenských domácnostiach sa všetky dôležité veci a porady dejú okolo kuchynského stola.“ Významným faktorom pri výbere bytu bola jedna zásadná vec, bez ktorej by sa už do nového bývania nepustil. O čo presne ide?

Sajfa kupuje luxusný byt v Bratislave: To je prepych! Odkiaľ na neho zobral? Nečakaná odpoveď (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)