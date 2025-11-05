Adela sa vracia do hry! PRISTIHNUTÍ, takto s tímom dolaďujú detaily: Ona pracuje, Sajfa sa napcháva!

BRATISLAVA - Už sa vo veľkom pracuje! Boli sme svedkami "tajného stretnutia" tvorcov relácie Milujem Slovensko.
Dvanásť rokov a dosť? Ani náhodu! Relácia Milujem Slovensko pokračuje, len mení svoj domov. Nakrúcanie novej verzie sa má v televízii JOJ začať ešte koncom tohto roka a premiéra je naplánovaná na jar 2026. Je teda jasné, že moderátori a tvorcovia sa v utorok večer nestretli úplnou náhodou. Topkám sa podarilo odfotografovať ich v bratislavskom podniku v Karlovej Vsi, kde zrejme riešili novú podobu relácie. Zišli sa tam producent a režisér Rado Štefanov, Adela Vinczeová, Matej Sajfa Cifra a tvorivý tím relácie Peter Krajčír a Barbora Vallová.
Rozhodnutie Adely po dlhšom váhaní zrejme ovplyvnil aj fakt, že druhým kapitánom bude Sajfa, s ktorým Adela uý roky moderuje v známom rádiu obľúbenú piatkovú rozhlasovú šou. Prizvať túto zohratú dvojicu do televíznej relácie bola teda logická a dobrá voľba. Najvýraznejší slovenskí moderátori Adela a Sajfa sú predsa zárukou skúseností, vtipného iskrenia a dobrej nálady. „Teším sa, že tvorba novej podoby Milujem Slovensko je otvorená debata v pohodovej atmosfére. Produktívna a inšpiratívna. Navyše som ako jediný pri stole aj jedol a nemusel som platiť, lebo režisér Rado Štefanov povedal, že to je na Jojku,“ zavtipkoval Sajfa. My sa zasa tešíme na vtipné smeče osvedčenej moderátorskej dvojice a mix výnimočných momentov v relácii Milujem Slovensko! Prvé jojkárske vydanie v tejto zostave exkluzívne už na Silvestra!
