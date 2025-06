Tenista Kližan: Najskôr Huliaka KRITIZOVAL, teraz sa s ním FOTÍ! Fanúšikovia ZÚRIA: Ser*š si do HUBY!

Martin Kližan a Rudolf Huliak (Zdroj: Instagram)

BRATISLAVA - Tenista Martin Kližan opäť potvrdil, že vo svojich názoroch je ako aprílové počasie. Kým ešte v marci tohto roka sa ostro pustil do novopečeného ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, dnes sa už na jeho profile usmieva fotografia z ministerstva, kde si s tým istým Huliakom podáva ruku.

„Pán Huliak sa vyzná v športe asi ako bežná populácia v jadrovej fyzike. Za mňa palec dole. Pán Huliak, zobuďte sa a venujte sa agende, v ktorej ste doma a netrepte sa do športu,“ vyhlásil Kližan v marci 2025 po tom, čo prezident Peter Pellegrini vymenoval Rudolfa Huliaka do funkcie.



Lenže ako sa zdá, staré krivdy sú už zabudnuté. Huliak sa totiž na svojom Instagrame pochválil spoločnou fotkou s Kližanom, ktorú následne prezdieľal aj samotný tenista. Podľa slov ministra sa ich stretnutie nieslo v priateľskej atmosfére, diskutovali o športe, podpore mladých talentov a výzvach, ktorým čelia profesionálni športovci. „Ďakujem za návštevu a konštruktívny rozhovor. Som presvedčený, že spolupráca s inšpiratívnymi osobnosťami športu je dôležitým krokom k tomu, aby sme rozvíjali zdravší a športovejší národ,“ napísal Huliak.





No kým si dvaja muži podávali ruky, fanúšikovia na sociálnych sieťach zostali v šoku.napísal jeden zo sledujúcich na Kližanovom profile.pridal sa ďalší. Ostré komentáre len pribúdali:odkázal mu ďalší z fanúšikov.

Nie je to pritom prvýkrát, čo Kližan svojimi názormi polarizuje verejnosť. V minulosti verejne podporoval kontroverzného extrémistu Daniela Bombica alias Dannyho Kolára, obul sa do herca Milana Ondríka, ktorý stvárnil mafiána Mikiho Černáka, a ostré poznámky adresuje aj smerom ku queer komunite. Zdá sa, že Kližan si servítku pred ústa nedáva, no zároveň si v menení postojov drží vlastné "tempo zápasu".