Po rozchode s Kližanom na sebe poriadne zamakala: Kormúthová sa zmenila na bohyňu! Sleduj to telo

BRATISLAVA - Po rozchode s tenistom Martinom Kližanom sa Kristína Kormúthová poriadne zmenila! Podnikateľka na sebe zamakala a dnes sa môže pochváliť postavou ako z módneho časopisu. Fitko, beh, turistika či tenis – to všetko patrí do jej každodennej rutiny, a nový šik účes jej pridáva ešte väčší šmrnc.
Láske medzi bývalou moderátorkou STV Kristínou Kormúthovou a tenistom Martinom Kližanom oficiálne odzvonilo pred rokom. Podnikateľka však ani na chvíľu nezaháľala a naplno sa pustila do starostlivosti o svoju dušu aj telo.
A výsledok? Postava ako zo žurnálu! Kristína totiž pravidelne športuje bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza – fitko, beh, padel, turistika či tenis sú teraz jej každodennou rutinou. Svieži nádych jej pridal aj nový šik účes. Kormúthová zahodila svoju dlhú hrivu a stavila na kratší, svetlejší strih, ktorý jej ubral aj zopár rokov a zjemnil prísny výraz.
„Rýchla chôdza, slnko na tvári a pokoj v hlave. Život je krásny, keď ho žiješ vedome. Nečakám na ideálne podmienky. Tvorím si ich sama. Milujem svoj život. A prajem to každému z vás," napísala Kristína k videu na Instagrame, kde pózuje v obtiahnutom bielom overale, v ktorom ešte viac vyniknú jej dokonalé krivky.
Zatiaľ čo jej ex, tenista Martin Kližan, našiel šťastie v náručí o 9 rokov staršej vizážistky Zuzany Šutjakovej, Kristína si užíva chvíle bez partnera – sama so sebou. A treba podotknúť, že jej to mimoriadne svedčí.
