Rytmus prvýkrát o zatknutí Vémolu: Vyjadril sa STRUČNE, ale JASNE!

BRATISLAVA - Z úspešného zápasníka a milionára Karlosa Vémolu je obvinený muž, ktorému hrozí 18 rokov väzenia. Podporu našiel u kolegov, teraz sa vyjadril aj Rytmus.
Vémolovci mali Vianoce ako z najhoršieho sna! Karlosa len deň pred sviatkami odviedli policajti v putách a o dva dni na to ho súd poslal do väzby. Život sa tak obrátil hore nohami nielen jemu, ale celej rodine. Manželská kríza, ktorá sa odohrávala pred očami verejnosti koncom decembra, tak stratila na váhe a dôležitosti, Karlos a aj Lela musia riešiť oveľa podstatnejšie veci. Okrem hlavného problému - obvinenia zo závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle – aj Karalosove zdravotné problémy. Zápasník absolvoval operáciu čeluste a momentálne sa zotavuje vo väzobnej nemocnici na Pankráci.
Podporu našiel Vémola u svojich kolegov a spolupracovníkov. Do prípadu sa nečakane vložil aj muž, ktorý má s policajnými zásahmi vlastné skúsenosti – Jiří Kajínek. A servítku si pred ústa rozhodne nedával. Karlosa verejne podporil aj jeho kamarát Makhmud Muradov. Na Instagrame už dávnejšie napísal: „Chcel by som tu pár vecí vyjasniť, pretože mi posielate nejaké veci ohľadom Karlosa a dokonca aj mňa niekto obviňuje, že s tým mám niečo spoločné. Nemám s tým nič spoločné, som po tréningu a teším sa na zajtra. Chcem len toľko povedať, že Karlos je môj kamarát, prosto sparingpartner, a budem za ním stáť. Nech by urobil čokoľvek, stále bude môj kamarát a všetko dopadne tak, ako má. Prajem veľa síl jemu aj jeho rodine a dúfam, že sa čoskoro uvidíme tu v gyme.“
Postupne sa pridali aj ďalší, MMA zápasník Michal Martínek či promotér Ondřej Novotný. Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý v roku 2022 spieval na svadbe Karlosa a Lely, reagoval doteraz iba troma tlieskajúci emotikonmi pod jedným z príspevkov, teraz však uviedol viac. Keď dal totiž svojim fanúšikom možnosť spýtať sa ho na čokoľvek, tí neváhali a chceli poznať jeho názor ohľadom kauzy Karlosa Vémolu. A Rytmus sa vyjadril stručne, ale jasne: „No rozhodne nie taký ako všetky tie jednobunkovce, čo mu tlieskali a fotili sa s ním, keď vyhrával, a keď sa niečo stane, tak sa prejaví do sekundy charakter potkanov,“ napísal - FOTO.
Karlos Vémola je obvinený z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti, konkrétne z nedovolenej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami, a to nielen na území Česka, ale aj v zahraničí. V prípade, že by mu bola preukázaná vina, mu hrozí trest odňatia slobody až na 18 rokov.