Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!

BRATISLAVA - Dominika Kavaschová je ženou na pohľadanie! Skvelá herečka, neúnavná matka i dobrá manželka. Podporiť svojho muža prišla aj na tlačovku k vilmu Šviháci a priznala, že sa tam ocitla úplnou náhodou!
Herečka Dominika Kavaschová sa netají tým, že na tlačovú konferenciu, ktorá sa konala v hoteli Thermia Palace, kde sa fim Šviháci nakrúcal, sa "votrel" celý ich domáci tím. „Pravda je taká, že my sme sa Danovi vnútili, on mi o tom ani nepovedal, že sa to ide diať. Ja som sa to náhodou dozvedela, takže sme sa všetci pobalili a prišli sme trošku na výlet, aby sme aj my nasali trošku atmosféru, v ktorej sa natáčal tento film,“ prezrádza s úsmevom herečka, ktorá na sociálnej sieti poďakovala aj hotelu za láskavosť, s akou ich rodinku prijali. „Keď si film pôjdeme v januári pozrieť, budeme dokonale poznať každú lokáciu, každý kúsok atmosféry, ktorý sme tam na chvíľu dýchali.“ A Topkám povedala, prečo sa už nevie dočkať premiéry. „Mám pocit, že sa blíži do kín jedna veľká pohodinda, že to bude veľmi úsmevný film.“
No a keď sme pri Švihákoch… je jej manžel švihák aj v realite? Dominika adresovala manželovi krásne slová. „Je, ale taký nenápadný, neprvoplánový,“ povedala a pokračovala nielev vyznaniami, ale slovami, prečo sa vlastne doňho zaľúbila. Nie je tajomstvom, že Dominika v minulosti randila aj s iným hercom a kamarátom Daniela, Lukášom Dózom, s ktorým má dodnes výborný vzťah. „Luki miluje moje deti, často sa stretávame a stále ho radím do skupinky mojich najbližších priateľov, máme sa radi.“ Len čo na to Dano? Nežiarli? Reakciu Dominiky by čakal málokto!
