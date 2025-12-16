Zdravotné problémy Puškárovej otca: OPERÁCIA!

BRATISLAVA - Zlatica Švajdová Puškárová sa fanúšikom prihovorila aj v náročnejšej chvíli. Na sociálnej sieti zverejnila fotografiu z nemocnice so svojím 77-ročným otcom Antonom. Potrápili ho zdravotné problémy!
Zlatica Švajdová Puškárová sa so súkromím rada podelí so svojimi fanúšikmi, ktorí ju sledujú na sociálnych sieťach. Aj keď ich väčšinou zásobuju pozitívnymi správami, k životu patria aj tie negatívnejšie. Aktuálne zverejnila záber so svojím otcom Antonom z nemocnice. Aby predišla zbytočným špekuláciam, pridala aj bližší popis, čo sa stalo.
Zdravie ho poriadne potrápilo... „Odkedy som začala vnímať svet, bol ocino môj najväčší hrdina. Milujúci, starostlivý, úžasný parťák, vzácny človek s veľkým čarom osobnosti. Keď som mala tri roky, postavil ma na lyže, odvtedy sme každý rok spolu brázdili kopce. Má 77 rokov a minulú sezónu sme prvýkrát neboli spolu na svahu. Mal vážne problémy s kolenom. Po dlhom odkladaní a obavách nakoniec išiel na výmenu kolenného kĺbu,“ napísala na sociálnej sieti Instagram.
„Krátko po operácii ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc, kde majú najmodernejšiu robotickú rehabilitáciu, aby začal hneď s cvičením. Chceme sa poďakovať za skvelú starostlivosť, profesionálny aj ľudský prístup zdravotníkov a špičkové prostredie pre pacientov. Máme s ocinom dohodu, že budúci rok ideme spolu na lyže. Ako ho poznám, poriadne si to užijeme!“ dodala. Vyzerá to tak, že po operácii je už všetko tak, ako má byť. Zlaticinmu otcovi prajeme skoré zotavenie.