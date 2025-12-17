Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Na lodiach ruskej tieňovej flotily boli spozorované ozbrojené stráže, uviedlo Švédsko

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

ŠTOKHOLM - Švédske vojenské námorníctvo uviedlo, že na palubách plavidiel ruskej tzv. tieňovej flotily boli spozorovaní ozbrojenci v uniformách. Píše weba The Moscow Times.

Vedúci operácií švédskych námorných síl Marko Petkovic pre švédsku televíziu SVT povedal, že tieto osoby boli pravdepodobne zamestnancami súkromných bezpečnostných spoločností. Dodal, že ruská námorná aktivita v regióne sa stala „trvalejšou a viditeľnejšou“, pričom vojenské lode pravidelne operujú v strategických oblastiach Baltského mora a Fínskeho zálivu.

Ruské vojenské námorníctvo je pravidelne prítomné

„Ruské vojenské námorníctvo je pravidelne prítomné v rôznych uzloch v Baltskom mori a zdá sa, že tam nejakým spôsobom pôsobí na podporu tejto tieňovej flotily,“ povedal Petkovic. SVT s odvolaním na vojenské zdroje uviedla, že v blízkosti hlavných námorných trás vykonáva ruská Baltská flotila dlhodobé hliadkovacie operácie. Správy o tom, že Rusko začalo nasadzovať vojenské lode na sprevádzanie tankerov, sa objavili v máji, keď fínsky minister obrany Antti Häkkänen označil túto prax za bezprecedentnú.

Ruskú tzv. tieňovú flotilu tvoria najmä staré ropné tankery, ktoré oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami. V skutočnosti slúžia záujmom Ruska a často obchádzajú medzinárodné sankcie uvalené na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine. Pre zlý technický stav im často chýba poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, v rýchlom slede menia názvy a vlastníkov.

