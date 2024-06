Dag Palovič 2 roky po NEHODE v spoločnosti: Takto dnes vyzerá!

Dag Palovič mal pred dvomi rokmi vážnu nehodu (Zdroj: Instagram DP, Polícia SR)

Dag Palovič mal pred dvomi rokmi v auguste vážnu dopravnú nehodu. „Motocyklistu nabral zozadu nepozorný vodič. Zraneného muža prevážal do nemocnice vrtuľník,“ informovala vtedy slovenská polícia sa na Facebooku. Palovič mal vážne zranenia.

„Každá časť môjho tela mala devastačné zranenie, ktoré mohlo byť prakticky smrteľné,“ uviedol Palovič v markizáckom Reflexe. Je známe, že prišiel o nohu, ale to nebolo všetko. Mal krvácanie do mozgu, zlomené rebrá, rozdrvený štvrtý hrudný stavec a poškodené pľúca. To, že vôbec prežil, je veľký zázrak, lekári mu nedávali veľké šance. No rodina a blízki sa za neho veľmi modlili. Bývalý moderátor je naozaj silný človek, zo všetkého sa dostal.

„Odkedy som sa prebral z dvojtýždňového umelého spánku, každý deň som si zvyšoval energiu sebe a celému oddeleniu v nemocnici hudbou IMT smile,“ zveril sa v tom čase svojim sledovateľom. No a uplynulý víkend si prišiel do Bešeňovej na otvorenie letnej sezóny užiť koncert spomínanej kapely. Nášmu fotografovi sa ho podarilo zachytiť v spoločnosti herca Lukáša Dózu. Dag vyzerá naozaj o dosť lepšie, ako na posledných záberoch. Tvár mu zdobil úsmev a bolo jasné, že má dobrú náladu. Exmoderátor neskrýval ani ortézu. Fotografie nájdete v galérii.