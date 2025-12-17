Vačkovej boj s ONKOLOGICKÝM ochorením: NOVÉ SPRÁVY od lekára!

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Vačková v lete odhalila, že bojuje s onkologickým ochorením. Musela podstúpiť operáciu, pri ktorej jej odstránili časť čreva, kde bol nádor. Mesiace plné neistoty a strachu sú však už zažehnané. Dostala ten najkrajší vianočný darček - výsledky u lekára sú už dobré!
Keď herečka v júli odhalila, že je po operácii brucha, nikto ani len netušil, aký ťažký boj práve zvádza. Neskôr uviedla skutočný dôvod hospitalizácie - našli jej totiž nádor a bojovala s onkologickým ochorením. „Dnes som po operácii, časť čreva, kde bol nádor, lekári (ktorým patrí obrovská vďaka, a celému tímu nemocnice Národný onkologický ústav) vybrali, a ja idem životom ďalej,“ uviedla vtedy.
A dodala: „Čakajú ma častejšie prehliadky a krásny spokojný život. Viem, že bude iný, ako bol doteraz. Nie fyzicky. Ale okamih, kde nám smrteľná diagnóza zaklope na život, ním vie pekne zatriasť. Ale dnes je to už tak, že aj keď onkologické ochorenie vstúpi do našich životov, môže mať happyend.“ Po 5 mesiacoch bola opäť na kontrole a týždeň pred Vianocami dostala ten najkrajší darček.
„Toto je najkrajší vianočný darček, aký som si mohla priať. Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ uviedla vytešená Vačková. „Život je zvláštny scenárista. Vie nás občas potrápiť, vystrašiť, spomaliť... Ale keď príde dobrá správa, o to hlbšie si uvedomíme, čo je naozaj dôležité. Zdravie. Blízkosť. Láska. Ľudia, ktorých môžeme objať. Ľudia, ktorých milujem a ktorí milujú nás,“ uveidla herečka.
„Vianoce pre mňa dnes ešte viac znamenajú pokoj v duši, vďačnosť a radosť z obyčajných chvíľ. Zo smiechu, z ticha, z pocitu, že sme spolu. Ak ste si niečím podobným prešli alebo práve prechádzate - posielam vám nádej a silu. A nám všetkým prajem, aby sme si tieto sviatky dopriali s otvoreným srdcom a pokojom v duši,“ dodala.