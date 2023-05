Dag Palovič 9 mesiacov po HROZIVEJ nehode: Aktuálne FOTO... Stále čaká na protézu!

BRATISLAVA - Od hrozivej nehody exmoderátora Daga Paloviča (48) ubehlo už 9 mesiacov. Pomalými krokmi sa dostáva späť do normálneho života. Neustále rehabilituje a... Čaká na lepšiu protézu!

V auguste minulého roka sme vás na Topkách informovali o desivej zrážke osobného auta a motorky, ktorá sa stala medzi Šahami a Preseľanmi nad Ipľom v okrese Levice. Motocykel viedol vtedy 47-ročný exmoderátor Markízy Dag Palovič, ktorý, žiaľ, nehode už nedokázal predísť. Svoj boj o život ale vyhral!

S ťažkými zraneniami bol leteckým transportom prevezený do nitrianskej nemocnice, kde mu lekári museli vykonať amputáciu nohy. Okrem toho mal krvácanie do mozgu, zlomené rebrá, rozdrvený štvrtý hrudný stavec a poškodené pľúca. V tom čase nebol pre neho istý ani nasledujúci deň, ale Dag sa nevzdával a našťastie sa z najhoršieho dostal. Je jasné, že je to veľký bojovník.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Polícia SR

„Odkedy som sa prebral z dvojtýždňového umelého spánku, každý deň som si zvyšoval energiu sebe a celému oddeleniu v nemocnici hudbou IMT smile. 44 dní po nehode som dokázal po 2 týždňoch rehabilitácii sám sedieť pár minútiek. A môj kýptik pozdravuje všetkých tiež,“ znel srdcervúci popis, ktorý zverejnil vtedy ku svojej prvej fotografii po dopravnom nešťastí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram D.G.

Pokerový hráč stále podstupuje rehabilitácie, vďaka ktorým sa zanedlho dostane naspäť do normálneho života. Do nemocnice, v ktorej sa momentálne nachádza, za ním zavítal aj Vilo Rozboril s manželkou Sandrou. Dag neustále čaká na lepšiu náhradu. „Dnes sme navštívili kamaráta Daga Paloviča v rehabilitačnom zariadení Sanom v Bratislave. Dagovi sa darí, je stále silnejší, čaká na tú vylepšenú protézu..." zveril sa Vilo na svojom Facebooku.

„P.S. A áno, trochu chlapec pribral. Ale zas v porovnaní s tým, ako som ho stretol 50-kilového pred polrokom v nemocnici, toto je výrazne lepší prípad,“ dodal. Dagovi posielame ešte veľa síl, nech svoje rehabilitácie dotiahne úspešne dokonca!