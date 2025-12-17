U Peťa Nagya by zlodeji ostali sklamaní: Hodinky za pár eur, žiadne zlato… no v špajzi sa skrýva poklad!

BRATISLAVA - Kým mnohí hviezdni speváci radi predvádzajú svoje drahé hodinky, zlaté reťaze či luxusné autá, Peter Nagy ide úplne proti prúdu.
Legendárny muzikant prezradil, že jeho majetok nie je ani zďaleka taký lesklý, ako by niekto očakával. „Nie som zberateľ peňazí, aj keď sa nemôžem sťažovať, ja sa mám veľmi dobre, viac ako som si myslel, čo sa týka týchto vecí," začal skromne Nagy, ktorý si nepotrpí na drahé veci. „Nemám rád drahé hodinky. Ja mám hodinky asi za 30 eur, skôr mi záleží na tom, ako vyzerajú, ony sú také retro, akokeby som po babke alebo po dedovi zdedil,“ priznal spevák v relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej.
Ten má averziu na chvastúňov. „Nemám rád, keď sa niekto chváli svojím majetkom a nemám rád zlaté reťaze. Ja zlato vôbec…," prekvapivo povedal Nagy. „Mňa keby vykradli, tak zostanú sklamaní," smial sa hudobník. V jeho dome sa ale predsalen ukrýva niečo, čoby mohlo byť pre zlodejov útechou. „Jediné čo, tak by sa mohli v špajzi opiť. Tam mám dobré kvalitné majetky. Mám rád dobrý rum kvalitný, možno by sa z toho tešili.“
Takže ak niekedy niekto plánuje vykradnúť dom Peťa Nagya, zlato či luxusné hodinky hľadať nemusí. Skutočným „pokladom“ je jeho špajza a kvalitný rum, ktorý si hudobník s láskou stráži.
