BIZARNÝ OUTFIT známej Češky: Módna polícia by ju okamžite brala do basy!

PRAHA - Česká režisérka Eva Toulová (35) je známa tým, že sa oblieka veľmi výstredne a pri voľbe svojich outfitov dáva ostych a hanbu úplne bokom. Často tak v spoločnosti na seba strháva pohľady prítomných hostí aj novinárov. A inak tomu nebolo ani na premiére dokumentu o českom spevákovi Jarkovi Nohavicovi (72). Uff, div, že ju módna polícia rovno nebrala do basy!
Vo štvrtok do českých a slovenských kín vstúpil dlhoočakávaný dokumentárny film Jarek, ktorý mapuje život a tvorbu známeho českého pesničkára Jaromíra Nohavicu. Intímny, autentický a mimoriadne osobný portrét umelca je dielom režisérky Petry Všelichovej, ktorá na filme pracovala so svojím tvorivým tímom dva roky.
V stredu mala snímka slávnostnú premiéru v pražskom kine Lucerna. No viac ako samotní tvorcovia, pútal pozornosť jeden z hostí... Konkrétne kontroverzná režisérka Eva Toulová, ktorá je známa svojimi extravagantnými až bizarnými outfitmi. A svojej povesti nezostala nič dlžná ani pri tejto príležitosti. Div, že ju za jej bizarný outfit nebrala módna polícia rovno do basy.
Dorazila totiž v šatách, ktoré pôsobili ako letný komplet na plavky. Módny kúsok ledva prekrýval hornú, aj spodnú časť jej tela - vyliezali jej spod neho prsia, aj polovica zadku. Svoj módny výstrel zaklincovala vlasovým stylingom, do ktorého si vmotala "gitaru". No skrátka totálny úlet, ktorý pri príležitosti uvedenia životopisného filmu o 72-ročnom umelcovi nebol úplne vhodný. Veď posúďte sami!
