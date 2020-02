Veľká spevácka šou oprášila starého moderátora: Po 2 rokoch sa na obrazovky vracia Pyco!

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Len v auguste sa lúčil s televíznymi fanúšikmi, no sľúbil, že s moderovaním úplne neskončil. Teraz majú jeho priaznivci dôvod na radosť. Martin "Pyco" Rausch sa vracia a na obrazovkách sa objaví už budúci mesiac!

Pauzu ohlasoval už počas 4. série markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome a v 5. sérii sa už neobjavil. Pyco naplno prepadol vareniu a svojmu chutnému instagramu, sľúbil však, že s moderovaním nekončí úplne. A ako teraz vysvitlo, s pauzou je koniec. „Po dvoch rokoch opäť aj pred televíznou kamerou! Snáď som to nezabudol...” napísal stručne na sociálnej sieti. Ostrieľaný moderátor bude tvárou úplne novej speváckej šou. Markízu, kde v posledných rokoch pôsobil, však teraz vymenil za JOJku.

Práve táto televízia v spolupráci s českou Primou rozbieha úplne novú súťaž Zlatá maska, ktorá vznikla podľa predlohy zahraničnej šou The masked singer. Na obrazovky sa dostane už v druhej polovici marca. Podobne ako v Tvári, aj v tejto šou pôjde o spev zamaskovaných celebrít či napríklad športovcov. Súčasťou bude aj tím známych tvárí, ktorých úlohou bude uhádnuť, kto sa pod maskou skrýva. V pozícii hádačov sa objavia napríklad Jiřina Bohdalová, Andrea Verešová, Michal Hudák alebo Jakub Prachař.

Martin Pyco Rausch sa po dvoch rokoch vráti na obrazovky. Zdroj: Instagram MR

Núdza nebude ani o poriadne uletené masky, ako napríklad jednorožec, buldoček, bubák či zmrzlina. Lokálna verzia šou beží aj v Maďarsku, kde sa po prvých dvoch epizódach teší obrovskej sledovanosti. A práve štúdio v Budapešti na nakrúcanie využíva aj tým slovensko-českej verzie. Dôvodom je absolútne utajenie identity celebrít, ktoré sa pod maskami skrývajú.

Fanúšikovia majú z návratu obľúbeného Martina Pyca Rauscha veľkú radosť. Zdroj: Instagram P.

Pyco tak teraz kvôli novému džobu pravidelne cestuje k našim južným susedom. Sympaťákovi však údajne ponuka prišla, ako sa vraví, do rany. „Pred dvomi rokmi som sa rozhodol venovať predovšetkým vareniu a výrobe video receptov pre svoje sociálne siete, čo naďalej platí a je súčasťou môjho dlhodobého plánu. Ponuka na túto novú a sviežu show prišla akoby v správnom čase a pri správnom rozpoložení, takže som sa ňou začal celkom Aktívne zaoberať a samozrejme pozrel som si hneď niekoľko verzii tejto šou z celého sveta. A veľmi ma to zaujalo. Všetko sa to udialo v čase keď som mal aj voľnejší režim, nemal som žiadne televízne záväzky a zároveň prišla po čase aj chuť opäť postaviť sa na chvíľu pred kameru."

Uvidíme, aký úspech nakoniec zožne šou u nás.