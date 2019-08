Šokujúce zmeny v Markíze: Dlhoročná hviezda televízie skončila... Už majú náhradu!

Martin Pyco Rausch neodmysliteľne patril posledné štyri série k šou Tvoja tvár znie povedome ako moderátor a podpora účinkujúcich. Ako sa uvádza na portáli markiza.sk v nadchádzajúcom ročníku vymení Pyca o niečo starší, no rovnako skúsený muž. Dokonca ide o jedného z bývalých účastníkov zábavnej relácie.

Obľúbená šou Tvoja tvár znie povedome sa vracia: TOTO je osmička účinkujúcich!

Usmievavého sympaťáka v piatej sérii vystrieda moderátor Martin Nikodým, ktorý sa šou minulý rok zúčastnil ako účinkujúci. Tentoraz sa na to bude pozerať z inej strany. „Pamätám sa na úžasnú atmosféru, ktorú som zažil ako účinkujúci v tejto šou a potešil som sa, že by som mohol opäť zažiť tú energiu, ktorou je program doslova nabitý. Vzal som si pár dní na rozhodnutie, ale myslím, že uplynulo sotva 24 hodín, keď som volal režisérovi, že som nenašiel žiadny dôvod, pre ktorý by som mal ponuku odmietnuť,” vyjadril sa Martin Markízu.

Martin Pyco Rausch nadchádzajúcu sériu Tvoja tvár znie povedome moderovať nebude. Zdroj: TV MARKÍZA

Na pozíciu moderátora obľúbenej šou si televízia zvolila Nikodýma, ktorý oplýva mnohými skúsenosťami. Napokon, v Markíze nie je žiaden nováčik a moderoval už niekoľko programov. Predsa len sa však môže stretnúť aj s tým, že ho ľudia budú s Pycom porovnávať. „Som si toho vedomý, veď moderoval štyri série šou. Obaja sme profíci s dlhoročnými skúsenosťami. On robil svoju prácu najlepšie, ako vedel a ja budem robiť to isté,” uzavrel Nikodým.

Martin Nikodým sa objavil v minulej sérii ako účinkujúci, teraz ju bude moderovať. Zdroj: Instagram Tvoja tvár znie povedome

Pyco sa svojimi fanúšikmi rozlúčil po svojom. Prostredníctvom sociálnych sietí poďakoval za možnosť byť súčasťou šou a odkázal svojim priaznivcom, že spred kamier neodchádza nadobro.