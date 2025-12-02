Vlado Voštinár sa až strhol, keď sa ozval režisér: Keď si TO všimli, všetci sa smiali!

BRATISLAVA - Vlado Voštinár sa stal opäť vhodným terčom na smiech! Keď sa "zhora" ozval režisér, v štúdiu vypukol hurónsky smiech.
To najlepšie na koniec! Tak to býva aj v relácii Inkognito, kde pod záverečnými titulkami odznejú najvtipnejšie repliky, brepty či narážky, ktoré vznikli počas nakrúcania relácie. Tentokrát sa stal terčom smiechu moderátor Vlado Voštinár, keď režisér zhrozene okomentoval jeho účes.
To však nie je jediné, čo sa v relácii udialo. Pri hádaní povolaní Evelyn usúdila, že jednou z hostí je učiteľka twerkovania. „Mohla by si mi to ukázať?“ hneď sa spýtal Vlado Voštinár. „Ja na to nemám figúru,“ bezprostredne reagovala Evelyn, ale vyhnúť sa už tomu nedalo. Na pomoc si teda prizvala Zuzku Kubovčíkovú Šebovú, s ktorou keď vstali zo svojich stoličiek... bolo horúco. Pozrite si vo videu, či sa pridali aj muži a kto sa na čo vyhováral.
A aby toho nebolo málo - a opäť bola spúšťačom Evelyn - sa hádači pustili aj do spevu. Keď Evelyn tipovala, že hosť by mohol byť podológ, Zuzke hneď prišla na rozum pesnička, k spievaniu ktorej sa pridali všetci. Bolo veselo... a ešte len bude, ak si pozriete reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
