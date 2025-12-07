Ľubomír Feldek sa so SMRŤOU manželky nevie zmieriť: Boli spolu 63 rokov... FOTO zo svadby!

BRATISLAVA - Láska, ktorá začala mladíckym rozhodnutím a vydržala celý život. Oľga a Ľubomír Feldekovci si povedali svoje „áno“ v roku 1962. Ich svadba sa stala začiatkom príbehu, ktorý trval neuveriteľných 63 rokov a skončil až odchodom Oľgy Feldekovej, jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry.
Včera celé Slovensko zasiahla smutná správa o úmrtí Oľgy Feldekovej. Po nejasnostiach a rozporuplných informáciách napokon jej rodina potvrdila, že známa spisovateľka, glosátorka a publicistka odišla vo veku 82 rokov v kruhu svojich najbližších.
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu
Po jej boku bol až do posledných chvíľ aj celoživotný partner, manžel a významný literát Ľubomír Feldek. Spájala ich výnimočná láska, ktorá vydržala viac ako šesť dekád – neuveriteľných 63 rokov manželstva. Svoje „áno“ si povedali 15. septembra 1962. Bola to svadba, na ktorú obaja s láskou spomínali celý život. Oľga mala iba 19 rokov a Ľubomír bol mladý básnik plný ideálov.
Láska a vzájomná opora ich sprevádzali až do konca. Spoločne vychovali 5 detí. Ľubomír Feldek ešte včera popoludní informáciu o smrti svojej ženy pre médiá vyvrátil. Ako sa napokon ukázalo, správa bola pre neho priveľmi bolestivá a pravdu nevedel prijať...