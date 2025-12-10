Silné slová! Feldeková (†82) sa smrti NEBÁLA: Chcela zomrieť skôr, než... Splnilo sa jej to!

BRATISLAVA - V sobotu Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 63 rokov zomrela spisovateľka, scenáristka a humoristka Oľga Feldeková (†82). Smúti za ňou celý šoubiznis. Oľga sa však smrti nebála. Dokonca sa splnilo jej tajné želanie. Zomrela skôr, než...
Oľga Feldeková opustila tento svet 6. decembra v kruhu najbližších. A mnohí jej blízki sa zhodujú, že na tom chaose, ktorý nasledoval, by sa zabávala aj ona. Krátko po tom, čo sa objavila informácia, že humoristka zomrela, sa totiž jej manžel Ľubomír Feldek do médii vyjadril, že to nie je pravda.
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu
Nasledovali tak články, ktoré informáciu dementovali, no krátko na to smutnú správu potvrdil aj Oľgin syn a opäť aj rodinná kamarátka Anna Ölvecká. „Oľga Feldeková zomrela dopoludnia okolo 10-tej hodiny. Jej manžel Ľubomír Feldek odmietol vo veľkom žiali prijať túto informáciu, prežil s ňou 63 rokov a boli na seba silne naviazaní, preto aj niekoľko hodín po tom ako zomrela, bol presvedčený, že sa preberie. Žiaľ, k tomu už neprišlo a deti definítívne potvrdili, že je mŕtva od desiatej," potvrdila pre Topky.sk.
No zatiaľ čo najbližší sa s jej úmrtím vyrovnávajú ťažko, ona sa smrti nebála. Navyše sa splnilo jej tajné želanie. To pred rokmi prezradila v rozhovore, ktorý poskytla denníku SME. Keď sa jej redaktor opýtala, či sa bojí smrti, odpovedala jasne. „Nie, bojím sa smrti svojich blízkych. Stále mám pocit, že musím umrieť skôr, lebo by som to neprežila,“ vyjadrila sa. A jej slová sa napokon aj naplnili... Česť jej pamiatke!