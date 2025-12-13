Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Za každé zlyhanie budem postupovať tvrdo, varuje Fico: Má minister vnútra jeho dôveru? TOTO chystajú v roku 2026

Premiér SR Robert Fico.
Premiér SR Robert Fico. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepociťuje hnev na prezidenta SR Petra Pellegriniho. Z jeho rozhodnutia vetovať zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad bol však politicky šokovaný. Myslí si, že hlava štátu má okrem práva vetovať legislatívu aj povinnosť rešpektovať realitu a zločiny, ktoré sa diali v minulosti. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády SR v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

"Politicky som bol šokovaný konaním prezidenta, veľmi dobre vie, čo sa dialo v rokoch 2020-2023, neostávalo mi nič iné, len som zobral jeho názor na vedomie. Zákon vetoval vo štvrtok, rýchlo sme zmobilizovali vládnu koalíciu, v piatok sme prelomili veto a zákon schválili. Prezident má asi nejakú stratégiu, želám mu, aby mu vyšla. Asi nemá záujem o voličov Smeru a bude hľadať podporu niekde inde. Ak sa rozhodol, že chce tú štruktúru jeho voličskej základne zmeniť a loviť v nejakých iných vodách, tak to jeho suverénne rozhodnutie, ale nebude úspešný, ak zabudne na to, z akého prostredia prišiel a kto ho volil," povedal Fico kriticky na adresu prezidenta. Ako následne konštatoval, ak nenahneval 80 percent voličov Smeru, tak ani jedného. Na margo výhrady Pellegriniho, že parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, upozornil, že diskusia trvala dva týždne.

Premiér sa v diskusnej relácii STVR vyjadril aj k ďalším témam, ktoré aktuálne hýbu Slovenskom. Jednou z nich je aj najnovšie hodnotenie ekonomického ratingu už tretej prestížnej medzinárodnej agentúry Moody's. To potvrdilo rating SR na úrovni A3 so stabilným výhľadom. To Fico víta. Priznal, že hodnotenia agentúr sú dôležité z pohľadu verejných financií. "Ak nám držia úroveň, je to potvrdenie, že tie ťažké kroky sú dobre nasmerované. Vítam toto hodnotenie, lebo ukazujú, že sú nastavené správne. Spustil som celú sériu neformálnych konzultácií nie s úradníkmi, ale s predstaviteľmi veľkých firiem, živnostníkov, zamestnávateľov. Bavíme sa, ako by rok 2026 pri týchto pozitívnych (ratingových) správach mal vyzerať. Ak budeme konsolidovať, asi budeme musieť v roku 2026, tak to budeme robiť inak, ako sme to robili doteraz," priznal Fico. Ako ďalej konkretizoval, uvažuje o znížení odvodov, pričom nechce konsolidovať len formou škrtenia, aby naštartoval hospodársky rast. “To škrtenie sme doteraz museli robiť, aby sme zachránili financie,” dodal premiér. Priblížil, že zníženie odvodov chce kombinovať s inými opatreniami. Ako príklad uviedol, že "ľudia, ktorí normálne pracujú 8,5 hodiny napríklad pri sústruhu, nemôžu byť živnostníkmi, ktorí platia minimálne odvody". 

Koncom januára 2026 by mohla koaličná rada diskutovať o požiadaní parlamentu o vyslovenie dôvery pre ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. „Je plánovaná Národná rada SR, myslím posledný januárový týždeň, sadneme si v koaličnej rade a porozprávame sa o tom. Ústavný zákon nám neukladá žiadnu lehotu, v ktorej to musíme urobiť. Je to formálny krok, samozrejme, ja chcem rešpektovať ústavný zákon a urobíme to,“ povedal premiér. 

Má Šutaj Eštok jeho dôveru?

Fico sa vyjadril aj k problémom v strane Hlas, keďže z poslaneckého klubu strany odišiel poslanec Ján Ferenčák. Podľa Fica si strany SNS aj Hlas zle postavili kandidátky. Na otázku, či súhlasí s poslancom SNS Romanom Michelkom, že predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zlyháva, a či má premiérovu dôveru, priamo neodpovedal. Poukázal na to, že je predsedom koaličnej strany a o to silnejšia je jeho pozícia vo vláde. “Len tak odvolať ministra vnútra by bolo veľmi komplikované,” dodal Fico. Upozornil však na to, že na ministra bude vyvíjať tlak. “Smer má obrovské množstvo nespokojných voličov, ktorým najviac na svete vadí, že ministerstvo vnútra a vyšetrovatelia nekonajú rýchlejšie pri odhaľovaní zločinov, ktoré boli napáchané v rokoch 2020 až 2023,” povedal premiér.

S kandidatúrou Ráža na primátora Bratislavy by súhlasil

Na jeseň Slovensko čakajú voľby starostov a primátorov, v kuloároch sa začína diskutovať o kandidátoch na tieto posty. Istý čas sa podľa medializovaných informácií skloňuje aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža ako o kandidátovi na post primátora Bratislavy. Fico tvrdí, že Ráž s ním na túto tému ešte nediskutoval. "Ráž má výhodu, že sa politicky neangažoval, páči sa mi jeho bezprostrednosť a priamosť. Žije tu v Bratislave, ľudia ho akceptujú, ale ak by sa ma spýtal, či to má spraviť, odpovedal by som mu, že áno. Táto téma ale ešte nie je na stole,“ povedal premiér.

