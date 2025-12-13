Smrť hviezdy (†60) Pulp Fiction: Legendárneho filmového zloducha našli mŕtveho v byte!

NEW YORK - Filmový svet zasiahla smutná správa. Herec Peter Greene, známy najmä z kultového filmu Pulp Fiction, bol nájdený mŕtvy vo svojom byte v New Yorku. Mal iba 60 rokov.
Greenea našli v piatok popoludní v jeho newyorskom byte v bezvedomí. Záchranárom sa ho už nepodarilo oživiť a na mieste bol vyhlásený za mŕtveho. Smutnú správu potvrdil jeho dlhoročný manažér Gregg Edwards. „Bol to úžasný človek a skutočne jeden z najväčších hercov našej generácie. Mal obrovské srdce. Bude mi veľmi chýbať, bol to môj blízky priateľ,“ uviedol Edwards so slzami v očiach.
Peter Greene sa v 90. rokoch stal ikonou filmových záporákov. Diváci si ho navždy zapamätali ako sadistického strážnika Zeda z Tarantinovho hitu Pulp Fiction z roku 1994. Výraznú rolu si zahral aj vo filme Maska, kde stvárnil neľútostného gangstra Doriana Tyrella po boku Jima Carreyho a Cameron Diaz.
Podľa jeho manažéra však Greene zďaleka nebol taký, ako postavy, ktoré hral. „Nikto nevedel zahrať zloducha lepšie než Peter. No málokto poznal jeho jemnú stránku a dobré srdce,“ povedal pre New York Post. Herec však v živote zvládal aj ťažké osobné boje. Pochádzal z mesta Montclair v štáte New Jersey a už ako 15-ročný ušiel z domu. Istý čas žil na uliciach New Yorku, kde prepadol drogám a neskrô sa zaplietol aj s ich predajom. V rozhovore pre magazín Premier v roku 1996 priznal, že po pokuse o samovraždu vyhľadal odbornú pomoc a začal sa liečiť zo závislostí.