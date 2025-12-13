Gang pašoval stovky kilogramov hašiša z Maroka do Španielska: Polícia zadržala šesť ľudí

MADRID - Španielska polícia v sobotu oznámila, že zmarila činnosť zločineckého gangu, ktorý do krajiny pašoval hašiš z Maroka pomocou vrtuľníkov. V rámci operácie, na ktorej sa podieľali aj marocké, belgické a švédske bezpečnostné zložky, bolo zadržaných šesť osôb. Upozornila na to agentúra AFP.
Počas razií v provinciách Malaga, Almería a Murcia zaistila polícia jeden vrtuľník, 657 kilogramov hašiša, päť strelných zbraní, hotovosť a niekoľko vozidiel. Civilná garda vo svojom oficiálnom vyhlásení uviedla, že vrtuľníky dokázali prepraviť 500 až 900 kilogramov drog. Tie skupina uskladňovala na vidieku a v skladoch v južnom Španielsku, odkiaľ ich následne po cestách distribuovala do iných európskych krajín.
Španielsko je vzhľadom na svoju blízkosť k Maroku a úzke vzťahy s Latinskou Amerikou kľúčovým vstupným bodom pre drogy do Európy. Pašovanie však podľa nej vo väčšine prípadov prebieha po mori.