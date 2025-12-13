Sobota13. december 2025, meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava

Spojené štáty zrušia sankcie na bieloruský potaš: Signalizujú zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami

WASHINGTON/MINSK - Spojené štáty zrušia sankcie na bieloruský potaš. V sobotu to podľa bieloruských médií oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale, ktorý v Minsku rokoval s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Agentúra AP to označuje za ďalší signál zlepšovania vzťahov medzi oboma krajinami.

Coale v rozhovore s novinármi označil dvojdňové rokovania za „veľmi produktívne“, uviedla bieloruská štátna tlačová agentúra Belta. Podľa jeho slov je cieľom oboch krajín normalizácia vzájomných vzťahov. „Rušíme sankcie, prepúšťame väzňov. Neustále spolu komunikujeme,“ vyhlásil Coale. Dodal, že vzťahy medzi oboma krajinami sa posúvajú od „malých krokov k istejším krokom“, a to vďaka intenzívnejšiemu dialógu.

Coale s Lukašenkom hovoril aj o Venezuele či o vojne na Ukrajine. Bieloruský prezident podľa vyslanca poskytol „dobré rady“ týkajúce sa riešenia konfliktu medzi Kyjevom a Moskvou. Pri poslednom stretnutí amerických predstaviteľov s Lukašenkom v septembri oznámil Washington zmiernenie niektorých sankcií voči Bielorusku, zatiaľ čo Minsk prepustil viac ako 50 politických väzňov. Bielorusko už roky čelí medzinárodnej izolácii a sankciám zo strany západu pre porušovanie ľudských práv a za to, že v roku 2022 umožnilo Moskve využiť svoje územie na inváziu na Ukrajinu.

