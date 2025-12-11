Herečka z Dunaja predviedla telo snov: Šteklivé zábery v čipkovanej sexi bielizni!

BRATISLAVA - Slovenská kráska Adriana Novakov je poriadna kosť! Modelka a herečka, známa z markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám, totiž zverejnila šteklivú fotografiu, na ktorej pózuje len v čipkovanej bielizni. A verte, že je rozhodne načo pozerať.
K fotke pridala Adriana aj hlboký odkaz: „Cítiť sa dobre vo vlastnom tele nie je len o tom, že denne cvičíte a držíte stravu. Je to hlavne o tom, ako rýchlo si viete upratať v hlave, o tom, ako pozitívne myslíte a hlavne, akú energiu vyžarujete – potom aj to, čo chcete a po čom túžite, automaticky priťahujete a k vám plynie,“ napísala herečka, ktorá zdôraznila, že pokiaľ telo nie je zosúladené s myšlienkami a túžbami, nikdy nedosiahneme to, po čom skutočne túžime. „Vaša myseľ vytvára drvivú väčšinu vašej reality, preto si strážte to, ako o sebe premýšľate a čo si myslíte, že si o vás myslia ostatní,“ dodala.
Fotka však fanúšikov zaujala najmä vizuálne – Adriana na nej pôsobí ako bohyňa, pózuje len v čipkovanej bielizni a jej dokonalá postava okamžite upútala pohľady. Pod fotografiou sa rýchlo začali objavovať obdivné komentáre, paradoxne najmä od žien. „Top postava, wow a krásne slová,“ napísala sledovateľka Andrea, a hneď sa pridali ďalšie dámy: „V tomto tele by som sa cítila dobre tiež.“ Niektoré ocenili nielen vzhľad, ale aj osobnosť Adriany: „Páči sa mi, že nie ste len modelka, herečka, ale zároveň človek, ktorý vie, o čom hovorí.“ A nechýbali ani vtipné reakcie typu: „Kosť, kostra, kostička.“ Zdá sa, že krásna brunetka opäť dokázala, že vie spojiť sexepíl s inteligenciou a sebavedomím, a presne preto jej fanúšikovia nevedia od fotky odtrhnúť oči.
