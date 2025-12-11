Fero Mikloško bude na Vianoce sám a nevie sa dočkať: Pustí si sexi filmy! A aha, čo si kúpil

BRATISLAVA - Nič nenecháva na náhodu! Módny návrhár Fero Mikloško sa pripravuje na Vianoce - a bude to riadna divočina!
Fero Mikloško je veľmi spoločenský človek, miluje večierky a žúry a aj sám vie prispieť k bujarej zábave. Tohtoročné vianočné sviatky však prežije v tichu a osamelosti. „Tieto budú veľmi divoké, lebo prvýkrát po deviatich rokoch, ktoré žijem sám, budem prvýkrát tráviť doma vo svojom byte…“ vraví s tým, že výzdoba už dávno nehrozila, keďže zakaždým na sviatky vycestoval niekam do zahraničia. Tento rok však bude všetko iné! Z bytu si plánuje urobiť malé Las Vegas a výzdoby nakupuje a zhromažďuje už teraz.
Nebude však celkom sám. Pôjde navštíviť mamu, ktorej zvykne pripraviť zemiakový šalát s rezňami. Ale potom... „Tri dni oddychu si chcem užiť sám, v pyžame, s tou lyžicou majonézového šalátu v ústach, s vaječným koňakom, šampanským a pozerať rozprávky a možno aj nejaké sexi filmy…“ zasmial sa Fero, ktorého hneď od začiatku budúceho roka čaká tvrdá práca nielen s vlastnou prehliadkou, ale aj s tanečnou šou Let´s Dance. Ide o jedenástu sezónu, ktorá bude výnimočná: „Pripravujem sa psychicky aj fyzicky,“ teší sa na šou módny návrhár. Prezradil však čo-to aj o vlastne prehliadke, ktorá poteší každé oko už vo februári a vraj bude veľmi tajomná, komorná a… veď si to vypočujte vo videu.