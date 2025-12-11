Konflikt v Indočíne sa VYOSTRUJE, v pohraničí prebiehajú KRUTÉ boje! Nepomohlo ani Trumpovo prímerie

PHNOM PENH/BANGKOK – V juhovýchodnej časti Ázie nie je problém len medzi Taiwanom a Čínou. Kúsok na západ v Indočíne (Zadná India) prebieha dlhodobý nevyriešený spor medzi krajinami. Zlyhali aj snahy USA, ktoré sa ešte v lete snažili situáciu upokojiť. V súčasnej dobe je pohraničie doslova vojnovou zónou.
Thajsko a Kambodža už viac ako sto rokov spochybňujú svoju vzájomnú 800 km dlhú pozemnú hranicu. V júli tohto roku to skutočne vyzeralo tak, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi sa podarilo priviesť tieto krajiny k spoločnému mieru. Prešlo však len niekoľko mesiacov a boje v spornom pohraničí sa opäť vyostrili. Ako píše BBC, nové spory mal vyvolať zdanlivo bezvýznamný incident.
Thajskí vojaci, ktorí patrili k ženijnému vojsku, pracovali na prístupovej ceste pri Pha Lak v spornej oblasti hranice. Je to útesový priesmyk a oblasť na thajsko-kambodžskej hranici v okrese Kantharalak v provincii Si Sa Ket v Thajsku. Veliteľstvo armády v Bangkoku uviedlo, že kambodžské jednotky tam na nich spustili paľbu. Dvaja thajskí vojaci mali utrpieť mierne zranenia. Tento stret výrazne narušil už i tak krehké prímerie.
Plán USA na vynútenie mieru stroskotal
Bangkok mal údajne súhlasiť s Trumpovým mierovým plánom len preto, že ich USA držali v šachu. Thajsko aj Kambodža boli len pár dní od vyjednania výrazne nižších ciel na export svojho tovaru do USA. Kambodža od začiatku vítala zapojenie Washingtonu, pretože ako ekonomicky slabšia krajina bola v rámci vyjednávania s Thajskom vždy v nevýhode.
Kambodžské jednotky majú v spornom pohraničí pokladať na hlavné cesty nášľapné míny. Sedem thajských vojakov malo prísť o končatiny. Aj preto Bangkok odmieta prepustiť 18 vojakov, ktorých drží v zajatí od júla tohto roku.
Nasadené kráľovské letectvo
Thajsko okrem toho nasadilo do bojov aj svoje kráľovské letectvo. Stíhačky F-16 Fighting Falcon podnikli nálety na niekoľko kambodžských kasín. Ich špióni mali odhaliť, že v týchto budovách boli presunuté jednotlivé zložky kambodžského velenia. Konkrétne v Chong Arn Ma Casino (provincia Preah Vihear) malo pôsobiť veliteľské centrum pre drony.
Riešenie sporu diplomatickou cestou je vylúčené
Súčasný thajský premiér Anutin Charvirakul vedie menšinovú koalíciu a dal domácej armáde voľnú ruku pri riešení sporov s druhou stranou. Velenie v Bangkoku vyhlásilo, že cieľom je oslabiť kambodžské bojové sily v takej miere, aby už neboli schopné ohroziť žiadnych civilistov ani thajské jednotky v pohraničí. Okrem toho sa snaží prevziať kontrolu v niektorých vyvýšených oblastiach na vrcholoch kopcov.
Kambodžu vedie Hun Manet, ale pôsobí skôr ako bábka svojho otca, bývalého vodcu krajiny, Hun Sena. Krajina vyhlasuje, že cíti veľký nátlak od svojho suseda, pričom sa to dá vyriešiť len medzinárodnou podporou.
Thajsko pred angažovaním Trumpa do konfliktu vyhlasovalo, že bolo na dobrej ceste zatlačiť Kambodžu, pričom to chce už teraz dokončiť. Nárok na územie v pohraničí obhajuje cez posvätnú pôdu. Bangkok opakovane vyhlasuje, že ešte nie je pripravený na riešenie sporu diplomatickou cestou.