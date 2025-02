Lekárka Dana zo Sľubu bola 30 rokov modelkou: Šokujúce zákulisie biznisu s krásnymi ženami

Adriana Novakov v seriáli Sľub (Zdroj: TV Markíza)

V seriálovej chuťovke s názvom Sľub sa ocitlo viacero nových tvárí. Jednou z nich je aj Adriana Novakov, ktorá stvárňuje detskú lekárku Danu Hanzelovú. Modelka je krásna žena, ktorej skutočný vek by tipoval málokto. Celý život sa pýši dokonalou postavou, ako však prezradila, nič nie je zadarmo. „Tým, že som vyrastala v modelingu, bola to naozaj veľká drina a mám pocit, že teraz to dievčatá majú jednoduchšie, keď prídu na kasting. Predtým sme prechádzali naozaj tvrdou rukou a všetky sme museli mať miery ako povedali. Kto mal o pol centimetra menej, musel odísť,“ spomína na tvrdé obdobie v modelingu Adriana. Tá si za roky vo svete krásnych žien vybudovala obrovskú disciplínu, vďaka ktorej sa ručička na váhe drží veľmi dlho na rovnakom čísle. Za tajomstvom jej božských kriviek a mladistvým vzhľadom je zdravý životný štýl a sebakontrola. Aj ona však veľmi rada zhreší, a to naozaj bizarnými kombináciami. Čomu nevie odolať a ako často hriešnym chutiam podľahne?

Lekárka Dana zo Sľubu bola 30 rokov modelkou: Šokujúce zákulisie biznisu s krásnymi ženami (Zdroj: NaJa/TH)