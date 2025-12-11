Večerný cirkus v parlamente: VIDEO Strkanica Matoviča so smerákom Muňkom! Neskôr lietali flaše aj nadávky

BRATISLAVA – Parlament dnes viac ako najvyšší zákonodarný orgán v štáte pripomínal skôr cirkus či tržnicu. Počas večerného rokovania došlo ku konfliktu medzi poslancami, ktorý vyústil až do fyzickej potýčky.
Jednou z hlavných postáv večernej strkanice bol líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten sa počas hlasovania postavil za rečnícky pult pred miesto, kde sedí predseda a podpredsedovia parlamentu s píšťalkou a transparentom, na ktorom stálo: „Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu sám pre seba.“
Za rečníckym pultom v tom čase stála poslankyňa Smeru-SD Zuzana Plevíková, keď skončila, vybrala sa za Matovičom a transparent mu vzala a snažila sa ho dokrčiť. Matovič si však zobral transparent späť a obaja poslanci sa začali o kus papiera doťahovať.
To bol však len začiatok cirkusu. S Matovičom sa začal dohadovať aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Avšak zostalo len pri slovnej výmene. To už sa však „do hry“ zapojil ďalší smerák, poslanec Dušan Muňko, ktorý prišiel za Matovičom a chcel mu transparent vytrhnúť. Poslanci do seba strkali telami. „Daj mi, daj mi,“ hovoril Matovič Muňkovi. Ten ho nazval na oplátku bláznom. „Eštebák, privatizér, zlodej,“ reagoval Matovič. Predseda parlamentu Richard Raši vyhlásil 5-minútovú prestávku.
Horúco bolo ale aj medzi poslaneckými lavicami, kde prišiel Matovič za poslancami koalície. "Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi," povie a natáča si poslancov na video. Na to do neho poslanec Hlasu-SD Erik Vlček hodí flašu. "Čo je ty č*rák," reaguje. Následne je vyzvaný poslancom Dušanom Tittelom, aby si ich prestal natáčať a strhne sa fyzická potýčka. "Čo ma škrtíš?!," počuť kričať jedného z poslancov. Zaznie aj niekoľko vulgarizmov. Medzi poslancami opäť lieta fľaša.