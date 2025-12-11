Benin pod ochranou: V krajine zasahuje po neúspešnom pokuse o prevrat 200 vojakov zo západnej Afriky

ABUDŽA - Približne 200 vojakov z Nigérie a Pobrežia Slonoviny sa v súčasnosti nachádza v Benine v rámci bezpečnostnej misie na podporu vlády po víkendovom pokuse o prevrat, uviedol vo štvrtok beninský minister zahraničných vecí Shegun Adjadi Bakari. Informuje o tom agentúra AFP.
„Momentálne je tu prítomných približne 200 vojakov, ktorí prišli pomôcť beninským obranným a bezpečnostným zložkám v rámci operácie zameranej na vyčistenie terénu a zabezpečenie poriadku,“ povedal Bakari novinárom na tlačovej konferencii v nigérijskom hlavnom meste.
Vojaci z Nigérie a Západnej Afriky
Podľa zdroja z bezpečnostných zložiek Pobrežia Slonoviny bolo z Abidžanu vyslaných päťdesiat vojakov, ktorých podľa regionálneho bloku Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) zahŕňajú aj vojaci z Ghany a Sierry Leone. Vojaci z Nigérie dorazili do Beninu ešte v nedeľu. Šéf republikánskej stráže Beninu pre agentúru AFP predtým uviedol, že podporu poskytli aj francúzske špeciálne jednotky.
V nedeľu ráno vojaci vystupujúci pod názvom Výbor za obnovu obsadili budovu štátnej televízie, kde pod vedením podplukovníka Pascala Tigriho ôsmi vojaci v živom vysielaní oznámili zosadenie prezidenta Patricea Talona, rozpustenie vlády a pozastavenie fungovania štátnych inštitúcií. Do nedeľného popoludnia beninská armáda za podpory vzdušných a pozemných síl Nigérie puč potlačila a zaútočila na utekajúcich vzbúrencov.