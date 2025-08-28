Adriana Novakov zamieša karty v Dunaji: Z toho, čo sa stane, má zimomriavky! A komu zamotá hlavu?

BRATISLAVA - Adriana Novakov v Dunaji poriadne zamieša karty! Nielen ako Nemka z vysoko postavenej rodiny, ale aj ako žena. Komu zamotá hlavu?
Na móle zažiarila už dávno, ale teraz sa udomácnila aj pred kamerami! Adriana Novakov má za sebou úspešnú kariéru v modelingu, no v posledných mesiacoch ju diváci vídajú čoraz častejšie ako herečku. Objavila sa v epizóde v Druhej šanci, zaujala v dramatickom Sľube a najnovši mieri do seriálu Dunaj, k vašim službám! A čomu za to vďačí? „Neviem, asi mám veľké šťastie a veľmi sa tomu teším,“ povedala s úsmevom a priznala, že do Dunaja sa dostala tak trochu nečakane. V historickom seriáli stvárni úlohu Astrid – Nemku z vysoko postavenej rodiny, ktorá evidentne poriadne zamieša karty. A vyzerá to tak, že je sa na čo tešiť a divákov čaká jedna z doposiaľ najsilnejších sérií.
A hoci viac pikošiek zo seriálu herečka prezradiť nechcela, prirovnanie, ktoré použila, hovorí za všetko. „Pre mňa je Dunaj ako také slovenské Game of Thrones. Dunaj je taký istý, sú tam zlomové momenty, a ja sa z tohto titulu na to teším, lebo je to až nervydrásajúce,“ dodala Adriana jednoznačne. Sympatická brunetka je vďačná za každú príležitosť, kedy sa môže ocitnúť medzi hereckými hviezdami. Otázke, ktorému zo seriálových hrdinov pomotá hlavu, sa však rafinovane vyhla. „Tam je veľmi veľa dobrých hercov a veľmi veľa pekných hercov – Janko Koleník, Adam Bardy, Filip Tůma…“ Zvláštne však je, že ona sama by si zo seriálových mužov zrejme nevybrala. „Úprimne, neviem, či tam je môj typ. Ja som človek, že sa nikdy neviem platonicky zamilovať. To by mi trvalo dlho,“ zasmiala sa. Keď však padlo jedno meno, úsmevu sa neubránila. Tak, ako to je?
