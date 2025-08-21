Nová POSILA v Dunaji poriadne ZAMIEŠA karty: Komu UKRADNE MUŽA táto SEXI kráska?

BRATISLAVA - Seriál Dunaj, k vašim službám opäť prichádza s veľkým prekvapením, ktoré rozhodne zamieša karty v už aj tak napätej atmosfére! Do markizáckeho hitu sa pridáva tajomná a krásna Astrid Höss, ktorú si zahrá herečka Adriana Novakov.
Astrid, neter obávaného veliteľa koncentračného tábora v Osvienčime, je vzdelaná, šarmantná a očarujúca žena, ktorá sa do Bratislavy dostane z úplne iného sveta. So svojím aristokratickým pôvodom, vášnivým vzťahom k vážnej hudbe a nádherným vzhľadom sa rozhodne prispôsobiť životu v hlavnom meste. A podľa informácii topky.sk neostane medzi pánmi bez povšimnutia. „Je to zvodkyňa, ktorá si uvedomuje svoju silu. Astrid má veľmi pokrivené morálne hodnoty a pohľad na svet,“ povedala pre markiza.sk Novakov, ktorá prezradila aj to, že jej postava je inšpirovaná reálnou osobou.
Koho si však ukoristí táto kráska je nateraz otázne. Jedno je však isté... Astrid svojím šarmom a zvodným správaním zamotá vzťahy medzi ostatnými postavami.
Novakov prinesie do deja vášnivé zvraty, napätie a možno aj romantiku. Ktorý seriálový hrdina sa stane tým šťastným, kto si ukradne srdce krásnej Astrid? To je otázka, na ktorú sa odpoveď ukáže až v najbližších epizódach. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalšiu obľúbenú herečku, ktorá mieri práve do markizáckeho seriálu, a to Nelu Pociskovú.