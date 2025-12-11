Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES

USA - Každý deň v kuchyni krájame, varíme, upratujeme… ale málokto si uvedomuje, že práve tam môžeme nevedomky ohrozovať svoje zdravie. Niektoré bežné pomôcky, ktoré používame roky, podľa odborníkov predstavujú tichú hrozbu. Gastroenterológ z Harvardu upozorňuje, okamžitá výmena by mala byť na vašom zozname ešte dnes!
Plastové dosky, nepriľnavé panvice či voňavé sviečky — všetko veci, ktoré považujeme za samozrejmosť. No podľa odborných odporúčaní by sme sa mali mať na pozore.
Hrozba v podobe plastovej dosky na krájanie
Plast je praktický, kým je nový. No každým rezom sa doska viac a viac poškodzuje. Ryhy na povrchu sa stávajú dokonalým útočiskom pre baktérie a najmä mikročastice plastu, ktoré sa pri krájaní dostávajú do jedla a následne do tela. Výskumy ukazujú, že mikroplasty sa v organizme hromadia a môžu narúšať hormóny či oslabovať imunitu. Preto sa odporúča siahnuť skôr po bambusových alebo drevených doskách. Sklo je tiež hygienické riešenie, no pripravte sa na rýchlejšie otupené nože.
Pozor na škrabance
Panvice s nepriľnavým povrchom sú skvelé… ale len pokiaľ sú bez škrabancov. Keď sa povrch začne olupovať, môžu sa uvoľňovať látky zo skupiny PFAS — chemikálie, ktoré sa v tele nerozkladajú. Ako informuje britský Daily Mail, v minulosti sa do týchto povlakov používal aj PFOA, dnes už zakázaný pre riziko rakoviny a hormonálne poruchy. Ak je vaša panvica „pamätník časov minulých“, je načase ju vymeniť. Oveľa bezpečnejšie alternatívy sú liatina, keramika či nerezová oceľ.
Porozmýšľať by ste mali aj o vonných sviečkach
Výrobcovia často používajú lacný parafín a parfumované esencie s obsahom ftalátov. Pri horení vznikajú častice, ktoré môžu dráždiť dýchacie cesty a mať vplyv na hormonálny systém. Ak si chcete doma navodiť atmosféru bez zbytočného rizika, siahnite po sójových, kokosových či včelích voskoch a ideálne bez syntetickej parfumácie. Sú ekologickejšie aj zdravšie.