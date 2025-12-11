Maďarská opozícia bije na poplach: Viktor Orbán nemá inú možnosť, ako okamžite podať demisiu!

BUDAPEŠŤ – Premiér Maďarska Viktor Orbán čelí v posledných dňoch veľkému tlaku od opozície. Tá ho kritizuje za nečinnosť v ťažkom prípade, kedy riaditeľ ústavu doslova týral deti. Polícia naďalej mlčí a opozícia preto nevidí iné východisko, ako odvolanie celej súčasnej vlády.
Súčasná vláda maďarského premiéra Viktora Orbána čelí veľkej kritike od opozície aj verejnosti za svoju nečinnosť v odhalenom brutálnom prípade týrania a šikany mladistvých. Opozičný politik Péter Magyar zo strany Tisza bije na poplach a žiada okamžitú demisiu predsedu vlády.
"Ukázalo sa, že riaditeľ ústavu viac ako desať rokov sexuálne zneužíval maloletých v tomto zariadení. Bil a kopal do zverencov aj potom, ako padli na zem a neprestal pokiaľ sa im nepustila krv z nosa," píše Magyar v príspevku na Facebooku. Takýto prístup podľa jeho slov nemá obdobu.
"Navyše záznamy tohto nechutného týrania ležia pol roka na polícii, na rezorte vnútra aj v kancelárii premiéra. Viktor Orbán inú možnosť, ako okamžite podať demisiu svojej vlády," dodal.
Len v uplynulých dňoch boli v zmieňovanom ústave v Budapešti vykonané razie. Zamestnancov, ktorí sú podozriví z týrania zverencov, polícia zadržala. Opozícia ale zdôraznila, že orgány začali konať až po zverejnení nahrávky. "Vláda, ktorá zatvára oči pred fyzickým a psychickým týraním detí, nemôže zostať pri moci už ani o deň dlhšie. Pán premiér, je koniec," vyhlasuje šéf strany Tisza. Vláda mala vo vyhlásení reagovať, že celé riadenie ústavu prevezme štátna polícia.
Na spôsob Jeffreyho Epsteina
V máji tohto roku zadržala maďarská polícia dnes už bývalého riaditeľa ústavu, ktorý bol obvinený z obchodovania s ľuďmi. V zariadení sa mali dokonca organizovať orgie pre politikov.
"Nad riaditeľom mali veľmi dlhú dobu držať ochranné ruky politici z vysokých kruhov štátnej moci. Orgie sa mali odohrávať priamo v kancelárii a v prenajatom dome. Jednému politikovi odvádzali dievča, druhému chlapca," uviedol pre Valasz odborník na ochranu detí Gábor Kuslits.
Prípad poznačil aj vtedajšiu maďarskú prezidentku Katalin Novákovú, ktorá abdikovala ešte začiatkom roku 2024.