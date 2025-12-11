Lákavá ponuka: Sexi modelka OnlyFans dáva darček svojim fanúšikom! Niektorí s ňou môžu stráviť Štedrý večer

RIO DE JANEIRO - Brazílska hviezda sociálnych sietí a modelka Suzy Cortez prekvapila svojich predplatiteľov nezvyčajnou vianočnou ponukou. Oznámila, že osobne vyberie 26 fanúšikov, ktorí s ňou strávia Štedrý večer — a na druhý deň ich čaká exkluzívne natáčanie pre OnlyFans.
Vianočné fotografie a nezvyčajné pozvanie
Brazílska fitness modelka a víťazka súťaže Miss BumBum 2019, Suzy Cortez, opäť rozvírila pozornosť na sociálnych sieťach. Zverejnila sériu vianočných fotografií, no tentoraz išlo o viac než len o ďalšiu ukážku jej vypracovanej postavy.
Ako uvádzajú brazílske fanúšikovské stránky, Cortez svojim platiacim sledovateľom oznámila, že počas Vianoc pripravila špeciálny program určený len pre úzky okruh ľudí.
Štedrý večer v spoločnosti Miss BumBum
Modelka na svojom OnlyFans profile informovala, že vyberie 26 „šťastlivcov“, ktorí s ňou strávia samotný Štedrý večer. Výber má prebehnúť osobne a zameraný je výlučne na predplatiteľov jej obsahu pre dospelých.
Hneď na druhý deň má pre vybraných pripravený špeciálny obsah, ktorý bude nakrútený výhradne pre túto skupinu a nebude nijako obmedzovaný platformou. Podľa jej vyjadrenia pôjde o materiál, ktorý bude mať „vianočnú“ a zároveň „exkluzívnu“ podobu.
Vianoce po svojom
Cortez patrí medzi najznámejšie brazílske tváre na OnlyFans, kde si vybudovala značnú základňu predplatiteľov. Nezvyčajné aktivity počas sviatkov nie sú v jej prípade prekvapením — Suzy je známa tým, že na sociálnych platformách pravidelne kombinuje marketing, provokáciu a osobnú interakciu s fanúšikmi.
Sama modelka svoje rozhodnutie komentovala jednoducho: každý podľa nej využíva Vianoce tak, ako vie. A v jej prípade to znamená spájať sviatočnú atmosféru s biznisom na platforme pre dospelých.