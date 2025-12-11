Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Venezuelský parlament posunul krajinu na odstúpenie od Medzinárodného trestného súdu

CARACAS - Venezuelské národné zhromaždenie dnes jednohlasne schválilo zrušenie zákona ratifikujúceho Rímsky štatút, na základe ktorého vznikol Medzinárodný trestný súd (ICC). Pripravilo si tak pôdu na odstúpenie krajiny od tohto tribunálu, píše agentúra Reuters. ICC vyšetruje Venezuelu pre podozrenie zo zločinov proti ľudskosti spáchaných voči opozícii. Teraz musí zrušenie zákona potvrdiť ešte venezuelský prezident Nicolas Maduro, aby mohla krajina informovať súd o svojom úmysle odstúpiť.

Prezident zhromaždenia a Madúrov blízky spojenec Jorge Rodríguez uviedol, že rozhodnutie zákonodarného zboru svetu ukáže, že ICC je zbytočný. Pri zasadnutí tiež obvinil súd z toho, že koná v záujme severoamerického imperializmu.

Vyšetrovanie Venezuely za protesty

Skupina štátov podala v roku 2018 podnet na prešetrenie Venezuely kvôli spôsobu, akým boli v roku 2017 v krajine potlačené protivládne protesty. Oficiálne vyšetrovanie sa začalo v nasledujúcom roku. Opozícia a ľudskoprávne organizácie v krajine tvrdia, že protivládne protesty potlačili bezpečnostné zložky Madurovho režimu za pomoci zneužívania moci, svojvoľného zadržiavania, násilia a mučenia. Zomrelo viac ako 120 ľudí.

Zhromaždenie schválilo zrušenie zákona krátko po rozhodnutí ICC uzavrieť svoju kanceláriu v hlavnom meste Caracasu, založenú v júni 2023. Súd krok vysvetlil tým, že Madurova administratíva nedosiahla skutočný pokrok pri vyšetrovaní zločinov.

Rímsky štatút je zmluva z roku 1998, ktorá zriadila ICC ako nezávislý orgán, ktorý nie je súčasťou OSN. Jeho úlohou je súdiť páchateľov zločinov proti ľudskosti, genocíd a vojnových zločinov vo svete. Návrhy na začatie konania môže podať dotknutý štát, žalobca všeobecného súdu alebo Bezpečnostná rada OSN. Venezuela štatút ratifikovala v roku 2000 a členom ICC je od jeho vzniku v roku 2002.

Aktualizujeme V parlamente to poriadne
V parlamente to poriadne vrie: Opozícia zaplavila plénum transparentmi, Danko kričal na poslanca PS pre prostredník!
Domáce
Ilustračné foto
Vo štvrtok večer aj v piatok ráno si treba dávať pozor na hmlu
Domáce
Večerný cirkus v parlamente:
Večerný cirkus v parlamente: VIDEO Strkanica Matoviča so smerákom Muňkom! Neskôr lietali flaše aj nadávky
Domáce
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Dôležitá zmena: Mestá vítajú prísnejšie tresty za opakované krádeže, očakávajú vyššiu bezpečnosť
Bratislava

Suzy Cortez
Lákavá ponuka: Sexi modelka OnlyFans dáva darček svojim fanúšikom! Niektorí s ňou môžu stráviť Štedrý večer
Zahraničné
Ilustračné foto
Ilustračné foto
Benin pod ochranou: V krajine zasahuje po neúspešnom pokuse o prevrat 200 vojakov zo západnej Afriky
Zahraničné
FOTO Boje na pohraničí medzi
Konflikt v Indočíne sa VYOSTRUJE, v pohraničí prebiehajú KRUTÉ boje! Nepomohlo ani Trumpovo prímerie
Zahraničné

FOTO Adriana Novakov v seriáli
Herečka z Dunaja predviedla telo snov: Šteklivé zábery v čipkovanej sexi bielizni!
Domáci prominenti
Christina Aguilera
Slávna speváčka na vianočných nákupoch: Žiadna šedá myš, ale poriadna sexica!
Zahraniční prominenti
Fero Mikloško
Fero Mikloško bude na Vianoce sám a nevie sa dočkať: Pustí si sexi filmy! A aha, čo si kúpil
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Ďurovčík NEOBSADIL svoju manželku do muzikálu Rómeo a Júlia: Náročný rok! Čo sa stalo?
Domáci prominenti

Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti
Pneumatiky okolo brucha sa
Pneumatiky okolo brucha sa dá zbaviť aj po 45-tke! Stačí dodržiavať tieto zásady
vysetrenie.sk
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti
Mikroplasty v jedle, chemikálie
Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES
Zaujímavosti

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce

Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
VIDEO Slovan stráca nádej na postup: Po podpriemernom výkone odchádza zo Skopje s nulou
Konferenčná liga
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
VIDEO Sklamaní fanúšikovia odchádzali už po prvom polčase, Weiss st.: Odovzdaný výkon
Konferenčná liga
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Reprezentácia
Slovenské florbalistky dostali od Švajčariek drvivý debakel: Zabojujú o piate miesto
Slovenské florbalistky dostali od Švajčariek drvivý debakel: Zabojujú o piate miesto
Florbal

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality

POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
Bezpečnosť
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Partnerské vzťahy
Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
