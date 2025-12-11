Venezuelský parlament posunul krajinu na odstúpenie od Medzinárodného trestného súdu

CARACAS - Venezuelské národné zhromaždenie dnes jednohlasne schválilo zrušenie zákona ratifikujúceho Rímsky štatút, na základe ktorého vznikol Medzinárodný trestný súd (ICC). Pripravilo si tak pôdu na odstúpenie krajiny od tohto tribunálu, píše agentúra Reuters. ICC vyšetruje Venezuelu pre podozrenie zo zločinov proti ľudskosti spáchaných voči opozícii. Teraz musí zrušenie zákona potvrdiť ešte venezuelský prezident Nicolas Maduro, aby mohla krajina informovať súd o svojom úmysle odstúpiť.
Prezident zhromaždenia a Madúrov blízky spojenec Jorge Rodríguez uviedol, že rozhodnutie zákonodarného zboru svetu ukáže, že ICC je zbytočný. Pri zasadnutí tiež obvinil súd z toho, že koná v záujme severoamerického imperializmu.
Vyšetrovanie Venezuely za protesty
Skupina štátov podala v roku 2018 podnet na prešetrenie Venezuely kvôli spôsobu, akým boli v roku 2017 v krajine potlačené protivládne protesty. Oficiálne vyšetrovanie sa začalo v nasledujúcom roku. Opozícia a ľudskoprávne organizácie v krajine tvrdia, že protivládne protesty potlačili bezpečnostné zložky Madurovho režimu za pomoci zneužívania moci, svojvoľného zadržiavania, násilia a mučenia. Zomrelo viac ako 120 ľudí.
Zhromaždenie schválilo zrušenie zákona krátko po rozhodnutí ICC uzavrieť svoju kanceláriu v hlavnom meste Caracasu, založenú v júni 2023. Súd krok vysvetlil tým, že Madurova administratíva nedosiahla skutočný pokrok pri vyšetrovaní zločinov.
Rímsky štatút je zmluva z roku 1998, ktorá zriadila ICC ako nezávislý orgán, ktorý nie je súčasťou OSN. Jeho úlohou je súdiť páchateľov zločinov proti ľudskosti, genocíd a vojnových zločinov vo svete. Návrhy na začatie konania môže podať dotknutý štát, žalobca všeobecného súdu alebo Bezpečnostná rada OSN. Venezuela štatút ratifikovala v roku 2000 a členom ICC je od jeho vzniku v roku 2002.