Táto herečka že má 37? Hrá v Sľube, žije v zahraničí a AHA, čomu sa roky venuje!

Adriana Novakov (Zdroj: TH)

V dennom seriáli Sľub z obdobia socializmu hrajú okrem slovenských hereckých stálic aj nové tváre. Jednou z nich je Adriana Novakov, ktorá v ňom stvárňuje detskú lekárku Danu Hanzelovú. Modelka si už predtým zahrala epizódnu postavu v seriáli Pán profesor či pacientku v jednej časti seriálu Druhá šanca. Tu dostala už o čosi väčšiu príležitosť. „Mala som kamerové skúšky a myslela som si, že to neodstanem, ale dostala som, som veľmi rada… a nejak tak mi to sadlo ako sa hovorí ak r*ť na šerbel, takže som veľmi rada za túto príležitosť a že to vyšlo,“ teší sa modelka, ktorá celý život túžila robiť herectvo.

Skúsenosti pred kamerou naberala aj v zahraničí, absolvovala herecké kurzy, takže všetko išlo postupne a prirodzene. „Rada by som robila herectvo už full time,“ priznala, ale s modelingom skončiť tiež neplánuje. Aj keď nepatrí k úplne najmladším modelkám, príležitostí má totiž stále neúrekom. Ako využije túto hereckú šancu a kam ju úloha lekárky posunie, budeme sledovať priebežne v seriáli Sľub. Prvýkrát ju v ňom uvidíme v stredu o 17.55 na Markíze.

