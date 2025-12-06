TRPKÉ detstvo finalistu Farmy: Chcel sa OBESIŤ!

BRATISLAVA - Farma 17 sa blíži k svojmu veľkému finále a prvý finalista je už známy. Roman (29) si miesto vo finále vybojoval tvrdou prácou a silou, ktorú na statku ukazoval od prvého dňa. Za sebou má ťažkú životnú minulosť, ktorú na Farme otvorene priznal. Chcel sa obesiť!
Farma 17 bude čochvíľa končiť. Diváci už poznajú prvé meno farmára, ktorý zabojuje vo finále o veľkolepú výhru. Stal sa ním Roman, ktorý na statku nechal aj svoju dušu. Titul finalistu si tak zaručene zaslúži. Teraz čaká, s kým sa v poslednom dueli stretne, voľné sú ešte dve miesta. Farma je miestom, kde sa aj tí najsilnejší otvoria.
Urobil tak i Roman, ktorý priznal, že mal veľmi ťažké detstvo. „Ja som sa v pätnástich chcel obesiť kvôli rodičom. Ja som mal strašne ťažké detstvo. Mal som takú výchovu, že keď som mal zlé známky, tak ,ideš kľačať do kúta na drevenú kládu a ruky držať nad hlavou‘. Keď mi ruky padali, tak som dostal varechou po rukách. Môj otec je holohlavý dvojmetrový 130-kilový bitkár, mafiánik,“ povedal súperke Laure.
„Môj otec mi povedal, že nebude nikdy v živote akceptovať žiadnu moju priateľku, kým nebude bohatá. On má zaumienené, že ja si musím nájsť bohatú ženu, ktorá ma bude živiť. Mňa, hej? Preto viem, že to nebude s Kikou dlho fungovať. Tým, že som prvý finalista a budem v tom finále, tak tam bude obrovská pozornosť na mňa, médiá, televízia.. a Kika je taká, že ona neznáša pozornosť ľudí,“ povedal úprimne.