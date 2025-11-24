Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Ťažké detstvo Doroty z markizáckej Farmy: Zmlátil moju tehotnú mamu s káblami!

Dorota Androvičová (21) Zobraziť galériu (3)
Dorota Androvičová (21) (Zdroj: TV Markíza)
BRATISLAVA - Dorota Androvičová (21) patrí k najmenej pochopeným účastníkom 17. série markizáckej reality šou Farma. Po odchode súťažiaceho Janka, nemá na statku žiadnu spriaznenú dušu. Napriek tomu sa blondínka rozhodla naplno otvoriť a vyrozprávať súperom svoj ťažký životný príbeh. Tí len šokovane počúvali a zhodli sa - niektoré veci by mali ostať v rodine!

V aktuálnej sérii markizáckej reality šou Farma súťažiaci spomínajú na svoje rodiny aj prostredníctvom rodinných receptov. Každý z nich si pred začiatkom šou mal zvoliť recept, ktorý sa mu najviac spája s jeho najbližšími. A produkcia postupne farmárov vyzýva, aby tieto recepty na statku uvarili a porozprávali kolegom o svojej rodine. 

Naposledy sa rodinného receptu chopila Dorota, ktorá medzi súťažiacimi aktuálne blízkych ľudí nemá. Napriek tomu sa rozhodla naplno otvoriť a súperom porozprávala aj také detaily zo svojho súkromia, ktoré by si iní ľudia strážili. Svoj príbeh začala pekne od začiatku - od svojho narodenia. 

Ťažké detstvo Doroty z
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TV Markíza)

„Mám veľmi mladú mamu. Otehotnela v 17 a porodila ma v 18 s veľmi komplikovaným pôrodom. Narodila som sa omotaná dva razy pupočnou šnúrou, pridusená, museli ma resuscitovať. Vážila som len dve kilá. Predtým, než som sa narodila, mama dostala pepier, aké môžem mať postihnutia... Downov syndróm, nevyvinuté končatiny,“ pezradila Dorota. 

Priznala aj domáce násilie v rodine. „Som zo silno veriacej rodiny a môj starý nejaký čas holdoval alkoholu a zmlátil moju mamu tehotnú s káblami. Nás potom vyhadzoval na zimu von,“ šokuje Dorota. Jej otvorené slová zarazili aj jej farmárskych kolegov, ktorí si však myslia, že niektoré veci  by sa verejne hovoriť nemali. 

„To sú interné veci, ktoré by mali ostať v rodine. A mňa to ani nezaujímalo. Čo som videl na druhých, ani ich to totálne nezaujímalo,“ vyjadril sa Miňo. Dorota si však myslí, že náročné chvíle, ktorými si ako rodina prešli, vytvorili medzi nimi silné puto. „S mamou sme si toto všetko pretrpeli, či už to násilie alebo riskantný pôrod, a vytvorilo to medzi nami veľmi blízke puto. So segrou sme ako najlepšie kamarátky. Mám aj 4-ročného brata, tkorý je vytúžený syn mojej mamy, keďže mala predtým dve dievčatá,“ dodala pred kamerami Dorota. 

Dorota Androvičová (21)
Zobraziť galériu (3)
Dorota Androvičová (21)  (Zdroj: TV Markíza)

