ZRADA od víťaza Farmy: O výhru sa NEPODELIL... Ostré vyjadrenia kolegov, bude BITKA?!

BRATISLAVA - Tri mesiace po finále Farmy je okolo víťaza Romana poriadne rušno. Sľubované delenie výhry sa nekonalo a jeho šokujúce vysvetlenie rozpútalo ostré reakcie finalistov aj vlnu kritiky. Bude bitka?
Už sú to 3 mesiace od veľkolepého finále reality šou Farma. Proti sebe sa v tom čase postavili Rišo, Robo a Roman. Práve posledný menovaný si domov odniesol výhru 76 500 eur. So súpermi mali dohodu, že sa každý z nich z výhry podelí. Aj keď už prešiel nejaký čas, Rišo a Robo z Romanovej výhry nevideli ani cent. Ako píše pluska.sk, Roman sa rozhodol nepodeliť. Skratka sa mu zdala daň až privysoká.
„Výhru som dostal, avšak podiel pre finalistov, ktorý som sľúbil, pohltila daň z výhry, čo som absolútne nečakal,“ vysvetlil im Roman. Výhra získaná v televíznej reality šou sa na Slovensku väčšinou berie ako príjem, ktorý podlieha dani podľa zákona o dani z príjmov. Kým pri niektorých hazardných hrách sú výhry od dane oslobodené, v prípade televíznych súťaží táto výnimka neplatí. Sadzba dane pre fyzické osoby je 19 %, takže Roman odviedol štátu približne 14 535 eur a po zdanení mu na účet dorazilo asi 61 965 eur.
