FINALISTI Farmy 17 sú známi: Posledný DUEL rozhodol... TÍTO zabojujú o celkovú výhru!

BRATISLAVA - Po troch náročných mesiacoch plných každodenných výziev na televíznom statku sa farmári prebojovali až k rozhodujúcemu duelu. Práve ten určil, kto sa v nedeľu večer postaví do veľkého finále. Títo súťažiaci zabojujú o rozprávkovú výhru!
Markizácka Farma sa blíži k svojmu úplnému koncu. Už túto nedeľu večer sa diváci dozvedia, kto sa stane celkovým víťazom 17. série. V 13. týždni vďaka vyhratému duelu proti Dorote, postúpil priamo do finále Roman Perešín. No a o tom, ktorí farmári ho doplnia a pobijú sa o rozprávkovú výhru, sa rozhodovalo počas uplynulého týždňa.
Pätica najlepších súťažiacich každý deň nastupovala do súbojov, v ktorých zbierala zlaté tehličky. Najviac sa ich podarilo získať Robovi, vďaka čomu sa pridal k Romanovi a zabezpečil si priamy postup do finále. Najvyšší počet tehličiek sa mu podarilo nazbierať aj vďaka Alene, ktorá prijala ponuku od Alice, zobrala si finančnú odmenu a svojich tehličiek sa vzdala v prospech Roba.
Naopak najmenej ich mala Sarah, a tak v závere 14. týždňa vypadla. No a o tretiu miestenku vo finále museli v poslednom dueli, ktorý sa hral na 5 víťazných disciplín, zabojovať farmárski zaľúbenci - Rišo a Ela. V tých sa ako prvému podarilo zabojovať Rišovi, ktorý Elu porazil 5:1. Finálová zostala Farmy 17 je tak v zložení Roman, Robo a Rišo.
